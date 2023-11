Fanoušci populárního seriálu Fauda v pláčou: Tvůrce zemřel v Gaze!

V slzách jsou fanoušci populárního izraelského seriálu Fauda. Akční série Netflixu sleduje příběh bývalého zvláštního agenta protiteroristické jednotky, jenž se vrací do služby, aby dopadl teroristu radikálního hnutí Hamás. Do boje s teroristy Hamásu po útocích ze 7. října vyrazili i herci a tvůrci úspěšného hitu, ovšem jeden z nich v bojích padl. Matan Meir (†38) zemřel při akci v Pásmu Gazy.

Útoky radikálního hnutí Hamás, jež se odehrály v sobotu 7. října, šokovaly celý svět. Teroristé Hamásu tehdy provedli několik koordinovaných útoků v pohraniční oblasti s Gazou a zabili stovky lidí. Další desítky lidí vzali do zajetí. Izrael odpověděl tvrdým protiútokem. Do boje s Hamásem narukovaly i hvězdy populárního izraelského seriálu Fauda. Oblíbený hit, který vysílá streamovací platforma Netflix, vypráví příběh bývalého speciálního agenta protiteroristické jednotky Dorona, který se vrací do služby, aby dopadl teroristu Hamásu.

Po říjnových útocích někteří herci a tvůrci seriálu skutečně vyrazili do boje s Hamásem. Herec Lior Raz, který hraje Dorona Kavillia, již dříve sloužil v elitní izraelské jednotce. Několik dní po útocích zamířil do jižní části Izraele, kde se připojil k dobrovolníkům „bratrům ve zbrani“ a pomáhal lidem se dostat do bezpečí. „Byli jsme poslání do bombardovaného města Sderot, abychom dostali ven dvě rodiny,“ informoval tehdy herec na sociální síti X.

Do boje vyrazil i spolutvůrce seriálu Avi Issacharoff. Ve videu z 9. října se Issacharoff spolu s Razem kryje před raketami. Herec Idan Amedi, jež rovněž hraje v seriálu Fauda, se připojil k Izraelským obranným silám. „Jak vidíte, dnes jsem v trochu jiném oblečení. Toto není scéna z Faudy. Tohle je skutečný život,“ uvedl Amedi na sociální síti X.

S Hamásem bojoval i Matan Meir, který pracoval v produkčním týmu seriálu. Meir byl zabit při akci v Pásmu Gazy. Zpráva o jeho smrti se objevila na oficiální stránce seriálu na sociální síti X. „Herci a štáb jsou touto tragickou ztrátou zdrceni. Vyjadřujeme upřímnou soustrast Matanově rodině a přátelům. Nechť jeho duše odpočívá v pokoji,“ stojí v prohlášení. Smrt Meira potvrdil Lior Raz. „Odpočívej v pokoji. Děkuji za všechno,“ napsal Raz na sociální síti Facebook.

14:41 Policie zahájila úkony trestního řízení k úmrtí českého občana při útoku hnutí Hamás na Izrael. Spolupracuje s izraelskými kolegy, uvedl Vondrášek. 14:14 V souvislosti s izraelsko-palestinským konfliktem zatím česká policie zahájila úkony trestního řízení pro projevy antisemitismu ve 14 případech. V diskusním pořadu Otázky Václava Moravce to dnes uvedl policejní prezident Martin Vondrášek. V České televizi dále řekl, že centrála proti terorismu zahájila úkony k případu úmrtí českého občana při útoku hnutí Hamás na Izrael. Na věci spolupracuje s izraelskými kolegy. V policejních statistikách se podle Vondráška vyšší míra antisemitismu zatím neprojevuje. Policejní prezident nicméně odhadl, že nárůst souvisejících trestných činů se vzhledem k aktuálnímu dění určitě dá očekávat. Policisté podle Vondráška monitorují veškerá shromáždění, která se tematicky dotýkají izraelsko-palestinského konfliktu. Na největší akce je doprovázejí arabisté. Pomáhají policii posoudit, zda nápisy na přinesených transparentech nejsou za hranicí trestního práva. Aktuálně řeší například větu „From the River to the Sea Palestine will be free“ (Od řeky k moři Palestina bude svobodná), kterou si lze podle některých lidí vyložit jako požadavek na zrušení státu Izrael a vyvraždění Židů. Policie čeká na analýzu Nejvyššího státního zastupitelství. „Chci, abychom měli jasno co nejdřív. Nemáme žádnou motivaci tyto projevy bagatelizovat, ale je to primárně právní otázka,“ podotkl Vondrášek s tím, že ve středu bude mít policie k antisemitským projevům jednání právě s Nejvyšším státním zastupitelstvím a s ministerstvem vnitra. 14:02 Přes hraniční přechod Rafáh se dnes po jeho znovuotevření evakuovala z Pásma Gazy do Egypta další skupina cizinců a zraněných Palestinců. Agentura PAP s odvoláním na polské činitele uvedla, že mezi evakuovanými do Egypta jsou také Poláci. Přes Rafáh opustilo Pásmo Gazy i 60 ruských občanů, informovala agentura TASS. Evakuace přes Rafáh byly v pátek pozastaveny kvůli problémům s převozem zraněných Palestinců ze severní části Pásma Gazy, kde izraelská armáda provádí pozemní operaci. Zobrazit celý online