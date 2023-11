Matěj pobodal ve vlaku Ludmilu: Skončil ve vazbě!

Soudce rozhodl o umístění devětadvacetiletého Matěje do vazby. Muž měl první listopadový den napadnout o pár let mladší dívku, k níž si přisedl ve vlaku. Studentka utrpěla několik bodných ran kuchyňským nožem.

Dvaadvacetiletá Ľudmila se stále vzpamatovává ze středečního útoku. V Košicích si k ní do kupé přisedl muž v černé kapuci. Nehovořili spolu, ani si nevyměnili oční kontakt. Když se vlak blížil do stanice Nová Spišská Ves, mladík se na ní vyřítil a několikrát jí bodnul do krku. Prosebný křik naštěstí zaslechli spolucestující a útočníka zpacifikovali a předali policii.

Matěj stanul před Bratislavským městským soudem, který rozhodl o jeho vzetí do vazby. Do budovy jej dovezla eskorta čtyřech policejních vozů, uvedly noviny.sk.

Obviněn byl ze zvlášť závažného zločinu vraždy spáchaném ve stádiu pokusu v souběhu s přečinem výtržnictví. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let.

Zatím se pouze spekuluje, co muže k tak hanebnému útoku vedlo. Vlakový zaměstnanec, který pomáhal s jeho zadržením, uvedl, že působil jako pod vlivem drog. Sousedi zase novinářům sdělili, že Matěj trpěl schizofrenií.

Ľudmila byla ihned převezena do nemocnice, kde musela podstoupit operaci ruky. Nenachází se ve vážném stavu ohrožení života.