Anděl strážný z festivalu v Izraeli: Aner (†22) zahodil 7 granátů pryč od nevinných, 8. ho zabil

Britsko-izraelský voják se účastnil festivalu Supernova, když 7. října 2023 v průběhu akce zaútočili ozbrojení teroristé. S útočníky vedl krutý boj. Když do jeho úkrytu začali házet granáty, házel je zpět. Díky jeho statečnosti se zachránilo minimálně 30 lidí, sám nakonec zemřel.

Dvaadvacetiletý Aner Shapiro zemřel při útoku Hamásu na festival Supernova poté, obětoval vlastní život, aby zachránil nejméně 30 dalších návštěvníků festivalu, uvedl server Daily Mail. Když Hamás zaútočil, Shapiro společně s kamarádem Herhem Goldbergem a dalšími účastniky utekli do krytu. Jeho babička Yamima Ben-Menahemová tvrdí, že se během toho ujal vedení a všechny ostatní se snažil uklidnit.

Když se ozbrojenci ke krytu přiblížili, postavil se jim do cesty a zablokoval vchod. Teroristé pak začali dovnitř házet granáty. „Byl to anděl, který nás střežil. Zachránil nám život a zaslouží si medaili cti,“ řekl jeden ze svědků. Jeho babička dodává: „Řekl, že ty granáty bude házet zpátky. Prostě tam stál a jeden za druhým je posílal zpět. Ujišťoval nás, že do půl hodiny přijede armáda.“

Anerovi se úspěšně podařilo odhodit sedm granátů, než mu osmý vybuchl v rukách. Trvalo prý několik hodin, než dorazila pomoc. Hrdina festivalu naneštěstí zemřel.

Při krutém masakru přišlo o život nejméně 260 účastníků. Některé oběti se schovávaly v kontejnerech či na přenosných toaletách. Další lidi útočníci zajali jako rukojmí.