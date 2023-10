Teroristé z Hamásu je drží jako rukojmí: Kdo jsou lidé čekající na záchranu?

V galerii článku najdete jména a fotografie 51 lidí, které teroristé z Hamásu drží.

Ukryli nás v tunelech!

Prozatím propustil Hamás čtyři unesené osoby. Mezi nimi je i Jocheved Lifšicová (85). Ta popsala okolnosti svého únosu a zajetí. Nejdříve nastalo peklo, pak se prý únosci chovali dobře. „Prošla jsem si peklem,“ řekla po svém propuštění novinářům. Uvedla, že ji unesli ozbrojenci na motorce. Bili ji prý holemi. Po převozu do Gazy ji pak Hamás zavedl spolu s dalšími odvlečenými do sítě tunelů. Podle Lifšicové byly tunely obrovské a museli ujít několik kilometrů pěšky.

Následně byla umístěna v místnosti, kde spala na matracích na podlaze. K jídlu dostávali sýr a okurku, což bylo stejné jídlo, jaké jedli i věznitelé, kteří je hlídali. Během tohoto dvoutýdenního zajetí s ní podle Lifšicové zacházeli únosci dobře. Dodala, že každé dva až tři dny za nimi chodil lékař, který jim přinesl i léky. Podle dcery Lifšicové Šarone je její propuštěná matka ochotná předávat informace, které by mohly vést k osvobození dalších lidí. Unesen byl i manžel zajaté ženy. „Nebyl s mojí matkou, takže neví, kde je,“ sdělila Šarone.

Jako Islámský stát

Od útoků Hamásu ze 7. října navštívili Izrael někteří světoví státníci. V úterý do země zavítal i francouzský prezident Emmanuel Macron (45) a jednal s premiérem Benjaminem Netanjahuem (74). Macron po jednání vyzval, aby současná mezinárodní koalice proti Islámskému státu rozšířila svoji působnost i na boj proti Hamásu.

K invazi Izraele do Pásma Gazy ale zatím stále nedošlo. Podle izraelského ministra energetiky Jisraela Kace (68) ovšem jeho země pozemní ofenzivu odkládat kvůli rukojmím nebude. „Hamás si přeje, abychom řešili unesené a aby naše armáda nevstoupila (do Pásma Gazy) a nezlikvidovala jeho infrastrukturu. To se nestane, děláme ale vše, co je v našich silách, abychom je přivedli zpět domů,“ uvedl pro deník Bild.