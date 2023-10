Záchranář popsal zdrcující záchranu mladého sebevraha: Omlouval se i za to, že se mu chce zvracet

V pondělí na svém facebookovém profilu zveřejnil český záchranář Marek Dvořák srdcervoucí příběh. Byl přivolán k zraněnému mladíkovi, který si v životní tísni rozhodl vzít dobrovolně život. Skočil ze skály a naštěstí přežil. Na místě ho našli ve zbídačeném stavu zraněného, mokrého a špinavého. Přes všechny bolesti své zachránce pozdravil.

Třesoucí se zimou se pak zdravotníkům omlouval za zbytečný výjezd. Údajně se omlouval i za to, že se mu chce zvracet. Jakmile ho přítomní záchranáři ošetřili a zahřáli, přenesli ho do bezpečí vrtulníku. Helikoptérou byl transportován do nemocnice, kde jej nadále personál empaticky konejšil a snažil se postarat nejen o jeho fyzické zdraví, ale i o to psychické.

Jeden ze záchranářů se snažil chlapci dodat kuráž: „Hele, udělal jsi blbost, ale tímhle nic nekončí, vzchopíš se, dostaneš se z toho, život půjde dál a budeš dobrej. Udělej za tím čáru. Neboj se.“

Marek s nadšením pozoroval, jak se personál zdejší nemocnice k mladíkovi s úctou a pochopením chová. Na závěr zdravotník poděkoval všem, kteří si kupují jeho knihu, a také těm, kteří se zajímají o své okolí a nejsou lhostejní vůči utrpení druhých.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.