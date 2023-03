Střelec

Ještě dnes na vás bude působit síla včerejšího úplňku, proto si dávejte pozor na rozladěnost a kritizování. I kdybyste měli pravdu, mohlo by se to obrátit proti vám. Nepouštějte se tedy do zbytečných konfliktů a pracujte na sobě, protože vás čeká úspěch.