Drama v Jizerských horách: Turistka (46) zkolabovala po bodnutí hmyzem!

Páteční výlet tří turistek do Jizerských hor se změnil v pořádné drama. Jednu z nich totiž bodl hmyz do oblasti hlavy a ona dostala silnou alergickou reakci a zkolabovala. Její kamarádky naštěstí zachovaly chladnou hlavu a dokázaly správně zareagovat. Horští záchranáři pak museli turistku resuscitovat.

Šestačtyřicetiletou turistku v pátek kolem desáté hodiny ranní nedaleko Bedřichova v Jizerských horách bodl do hlavy hmyz. Žena trpí silnou alergií a upadla do bezvědomí. Skvěle se zachovaly její kamarádky, které jí vpíchly protialergickou látku pomocí injekčního předplněného pera. To měla naštěstí turistka u sebe, protože o své alergii věděla.

Na místo vyrazili dva horští záchranáři. Ti následně ženu položili do protišokové polohy a monitorovali životní funkce. „Po chvíli bylo nutné zahájit kardiopulmonální resuscitaci, která byla po relativně krátké chvíli úspěšná,“ popsala událost Horská služba na facebookových stránkách.

Následně na místo dorazila také Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. „Ti ženu znovu vyšetřili, podali další medikaci a převezli do nemocnice v Jablonci nad Nisou,“ uzavřeli záchranáři.