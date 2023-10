Influencerka s plnovousem boří mýty o kráse: Jsou to jen chlupy!

Američanka Coral Renaie trpící vážným syndromem polycystických vaječníků si šestnáct let holila svůj hustý porost na bradě. Jednoho dne si však řekla dost, nechala si vousy narůst a zapřísahala se, že už si svůj plnovous nikdy znovu neoholí. Konečně se cítí sebevědomě a přeje si to samé i pro ostatní ženy, které se za své chlupy stydí.

Influencerce z Kansasu narostly první kotlety, když jí bylo pouhých devět let. O tři roky později už si Coral holila obličej každý den. Přiznává, že dospívání pro ni bylo dost kruté, a že jí dělalo velké problémy mít se ráda. Aby zapadla, rozhodla se přizpůsobit okolí. Dnes už se přizpůsobovat odmítá a je vzorem pro ostatní. Plnovous jí narostl do délky deseti centimetrů a Coral je na to patřičně pyšná.

Nadměrné ochlupení v oblasti obličeje je jedním ze symptomů syndromu polycystických vaječníku. Toto onemocnění může znamenat pro nemocné značné problémy s početím, v extrémním případě úplnou neplodnost. Příčina je dosud neznáma a na nemoc neexistuje ani žádný lék.

Zpočátku to nebylo vůbec lehké a Coral na sociálních sítích za její vzhled lidé pranýřovali. Žena s plnovousem jim připadala jako úkaz. S nenávistnými komentáři se Coral ale postupně naučila vypořádat a nejen díky lásce svého partnera Iliana je silnější a šťastnější, než kdy předtím.

„Potom, co jsem se přestala holit, jsme oba začali být mnohem šťastnější; on protože jsem konečně začala být spokojená sama se sebou, což sem byla, a já protože jsem už netrpěla bolestmi po holení, kterými kvůli mé citlivé pleti trpím,“ popisuje Coral na serveru The Sun.

Dle jejího názoru by se ženy za takové věci neměly vůbec stydět a naopak je oslavovat. Přiznává také, že ji mrzí, jaká lobby okolo holení existuje. Standardy krásy jsou podle ní subjektivní a nejdůležitější je se cítit dobře sám se sebou.

Kupodivu mezi sledující na platformě TikTok, kde má Coral 22 tisíc sledujících, patří především muži. Na sociálních se snaží šířit osvětu a motivovat ostatní k tomu, aby se cítili spokojení samy se sebou.