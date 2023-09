Šok na palubě letadla: Žena (†73) zemřela během letu! Cestující si mysleli, že spí

Hororový let zažili cestující, kteří mířili z Londýna do Nice. Domnívali se, že jedna z cestujících (†73) spí, ovšem ve chvíli, kdy letadlo přistálo na letišti a všichni se ho chystali opustit, žena se nezvedala. Na místo vyrazili záchranáři, kteří už nemohli nic jiného, než konstatovat smrt.

Třiasedmdesátiletá žena nastoupila ve čtvrtek 21. září na let BA 348, který mířil z londýnského letiště Heathrow do Nice. Poté, co letadlo přistálo ve Francii, si cestující začali sbírat svá příruční zavazadla a čekali, až budou moci vystoupit z letadla.

Nicméně dotyčná žena nereagovala. Na místo proto vydali záchranáři a hasiči, kteří začali ženu oživovat. Ovšem marně. V 22 hodin místního času byla prohlášena za mrtvou. Podle informací britského deníku Daily Mail zřejmě utrpěla infarkt.