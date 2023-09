Češka měla na dovolené v Tunisku uškrtit manžela (†60): Stíhat ji možná budou v České republice

Trestní řízení české turistky, která čelí obvinění z vraždy manžela, by Tunisko mohlo předat do Česka na základě existující bilaterální smlouvy. Africký stát „velmi předběžně“ sdělil, že je připravený se touto možností zabývat. Na dotaz ČTK to sdělilo české ministerstvo spravedlnosti, které o předání usiluje. Zároveň ale zdůraznilo, že vzhledem k místu spáchání trestného činu přísluší určení dalšího postupu tuniským úřadům.