Pěsti i kopance do hlavy: Žák skončil po útoku vrstevníků v nemocnici

Šokující video se objevilo na sociálních sítích. Na něm dva kluci brutálně napadli svého známého, nadávali mu a několikrát ho surově udeřili pěstí do obličeje. Drsný útok pak vygradoval kopáním do hlavy.

„Dělej, řekni: Omlouvám se,“ dožaduje se jeden z útočníků. Kolem stojí další školáci, kteří se zřejmě dobře baví. „Hej, strč mu ho do pusy,“ křičí jeden z přihlížejících. Když už je jasné, že toho má napadený plné zuby, zakřičí kdosi z davu: „Dobrý, už ho nechte!“ Následně bestiální bitka uprostřed sídliště v Benešově nad Ploučnicí končí.

Záznam ze srpna se teď dostal do rukou také policii. „V současné době se tímto případem zabývají děčínští kriminalisté. V tuto chvíli máme všechny zúčastněné osoby ztotožněné,“ uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová. Všichni účastníci šokující šikany chodí do místní základní školy. Jejího ředitele, Jakuba Zeleného, video šokovalo. „Je mi do breku. Veškeré konflikty se vždy snažíme řešit kompromisem, a tak mě překvapilo, že se taková agrese mezi žáky objevila,“ sdělil.

Obrana před nožem?

Blesk zjistil, co mělo surové bitce předcházet. Navštívil přímo jednoho z agresorů, jenž bil Ivana L. pěstmi do hlavy. „On mě ohrožoval nožem, který mi přikládal k tělu. Měl u sebe navíc i teleskopický obušek. Pak toho nechal a šel si sednout na lavičku, tak jsme šli za ním a chtěli, aby se omluvil,“ popsal patnáctiletý Patrik H. Druhý útočník jménem Michal poté kopancem Ivana dorazil. „Ten útok přehnali, to je neomluvitelné, ale vidíte, že každá mince má dvě strany,“ dodala Patrikova matka.

Pět dní mimo

Napadený školák Ivan L. po útoku musel do nemocnice. „Byl tam asi pět dní s otřesem mozku, teď už je ale v pořádku,“ svěřil Blesku jeden z jeho kamarádů.