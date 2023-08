Dramatická záchrana v Havlíčkově Brodě: Mladík skočil z okna, policisté ho chytili při pádu!

Policistka Dominika s kolegou Jiřím spěchali k muži, který seděl na parapetu a chtěl skočit ze šestého patra dolů. Jednou policistům a hasičům dokonce po hromosvodu utekl na střechu. Pak se ale vrátil do bytu, odkud už opravdu skočil. Na poslední chvíli se ho podařilo zachytit za nohu a vytáhnout do bytu.

K panelovému domu v Havlíčkově Brodě vyjížděla hlídka policistů začátkem srpna kolem čtvrté odpoledne. Dostali telefonát o tom, že na parapetu v šestém patře sedí muž, který pokřikoval, že si chce vzít život. Nejblíž byla policistka Dominika Poláková se svým kolegou Jiřím Markem.

„Po příjezdu na místo policisté skutečně viděli, že na parapetu okna ve výšce sedí muž, který znovu začal pokřikovat, že je venku zavřený a nemůže zpátky do bytu. Hlídka stála na chodníku před domem a s mužem se policistům podařilo navázat komunikaci,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková začátky náročné akce.

Když se pak s mladým mužem domluvili, že přijdou k němu domů, svolil k tomu. Než tam ale stihli vyběhnout, muž sjel po hromosvodu na střechu jiného domu. „Kolega mezitím odešel na chodbu pro žebřík, že vyleze průlezem na střechu. Než to stačil udělat, muž přelezl po hromosvodu zpět na okno, kde seděl dříve,“ dodala Čírtková s tím, že muž byl hodně agresivní a neustále kolem sebe kopal.

Policista s hasičem proto rychle vyběhli do bytu. Zrovna ve chvíli, kdy otevírali okno, skákal muž dolů. „Společně s hasičem policistka padajícího muže zachytla za jeho levou nohu. Muž již visel hlavou dolů,“ doplnila mluvčí dramatické okamžiky. Mladík byl jak smyslů zbavený, při vytahování zpět do bytu kolem sebe máchal rukama. A to tak agresivně, že si ruku nařízl o hranu kovového parapetu. Způsobil si velkou silně krvácející ránu. Nakonec ho zpacifikovali, ránu ošetřili a pak ho záchranná služba převezla do nemocnice.

Za záchranu života, navíc v tak složité situaci, získal Jiří s Dominikou plaketu za osobní statečnost, včetně kázeňské odměny. „Takové zákroky jsou velice pro zasahující policisty emočně velmi vypjaté, a proto jsou náročné. Tyto hrdinské činy mě vždy utvrzují v tom, že v rámci našeho krajského ředitelství pracují policisté, kteří se dokážou správně rozhodnout a dokážou spolu spolupracovat. Jsem rád, že mohu těmto lidem osobně poděkovat za jejich odvahu a duchapřítomnost, protože tito kolegové dělají celému policejnímu sboru dobré jméno,“ dodal krajský ředitel Miloš Trojánek.