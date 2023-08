Pomsta italského milionáře na zásnubní hostině: Drsně zúčtoval s nevěrnicí!

Když se Massimo na oslavě postavil k mikrofonu, skoro dvě stovky příslušníků turínské smetánky čekaly vyznání lásky jeho nastávající. Namísto toho všem záhy spadly brady.

„Dnes večer dávám Cristině ten největší dar. Dávám jí svobodu. Svobodu milovat. Ovšem někoho jiného než mě, jednoho významného právníka, na kterém jí zjevně záleží víc než na mně,“ četl vcelku bez emocí z papíru. „Milá Cristino, vím, jak moc jsi do něj zamilovaná po duševní i sexuální stránce,“ pokračoval. „A vím také, že před ním jsi měla vztah s jedním známým průmyslníkem,“ vyčítal jí dál bankéř, zatímco zostuzená snoubenka jen zoufale hledala očima oporu mezi hosty.

Najal detektivy

Ponížení dosáhlo vrcholu, když Massimo promítl fotky jeho partnerky s jinými muži, co mu obstarali soukromí detektivové. „Nemyslete si, že mě těší stát tu před vámi jako paroháč...“ sdělil svým přátelům. Nakonec ironicky popřál nevěrnici hodně štěstí: „Užij si s milencem dovolenou na Mykonosu, kterou jsem zaplatil. Tašky už máš sbalené...“ Jen co zhrzený bankéř dočetl, vypnul světla a zmizel z pódia. Většina hostů naopak seděla jako opařená a nevěděla, co si vlastně myslet o tom, že je bankéř vlastně jen zneužil jako komparz pro své jedovaté, pomstychtivé divadlo.

Výhrůžky smrtí

Ještě nový rozměr pak vše dostalo, když se nahrávka celé scény dostala na internet a do médií. Segre popírá, že jeho zásluhou, nicméně od té chvíle nevěrnici začaly chodit nenávistné vzkazy, a dokonce i výhrůžky smrtí! A vše dál graduje i kvůli tomu, že ji mezitím bankéř obvinil, že z jeho účtu vysála skoro 17 milionů korun! Ona však tvrdí, že peníze byly převedeny s jeho souhlasem ještě předtím, než vztah ukončil...

Přijdou soudy

A tak už vše řeší právníci. „Jsem společensky znemožněná, nemůžu vyjít mezi lidi,“ stěžuje si Seymandiová. „Celé si to pečlivě naplánoval a spáchal na mně psychické násilí. Vystavil mě útokům a výhrůžkám, bylo to traumatizující a budu se s ním soudit,“ oznámila.

Víte, že…

Pár tvořili už od roku 2020 a brát se měli už dvakrát, kvůli covidu však svatbu (naštěstí) pokaždé odložili.