Nevěsta místo svatby snoubence pohřbila: Mladý motorkář (23) zemřel po srážce se psem!

Třiadvacetiletý turecký influencer Burak Can Tas tragicky zemřel na následky dopravní nehody, jen několik týdnů před svou svatbou. Těsně před smrtí sdílel na sociálních sítích srdcervoucí příspěvek.

Turecký influencer a motocyklový nadšenec Burak Can Tas skončil v nemocnici po těžké nehodě v tureckém městě Adana. Svým zraněním nakonec podlehl, jen několik týdnů před svou svatbou. O tragédii na instagramu informovala jeho snoubenka Yaren Kara.

Burak byl známý především jako motocyklový influencer na instagramu, kde sdílel své zážitky z cest. Na instagramu ho sleduje přes 138 tisíc fanoušků.

Podle výpovědí Burak při jízdě na motorce narazil do psa, kvůli čemuž ztratil kontrolu řízení a z motorky spadl. Burakova snoubenka jeho smrt oznámila v příspěvku na instagramu. „Jsem vděčná za každý den, který jsem s tebou strávila. Nechť ti Bůh žehná v nejkrásnějším koutě Džany (ráje - pozn. red.).“

Burak se s Yaren chystal oženit, což pár oznámil v instagramovém příspěvku ze dne 3. července: „Až dosud jsem nevěděl, jak někoho skutečně milovat nebo být milován... S tebou jsem se to naučil, má lásko. Jsem ti vděčný, že jsi ve mně stále udržovala to dobré a že jsem nikdy neopustil tvé dlaně. Jsem připraven s tebou jít/jezdit po jakékoliv cestě až do konce života.“

Fanoušci byli zprávou o úmrtí influencera zdrceni. „Byl to člověk s dobrým srdcem,“ komentuje jeden z fanoušků. „Žádný člověk ho nemůže nahradit.“