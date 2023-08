Požár panelového domu v České Lípě: Podle policie jsou na vině i potkani!

Požár v domě v Dlouhé ulici odhalila jedna z jeho obyvatelek ve středu kolem 04:30. Zjistila, že nejede výtah. „Když scházela po schodech dolů, ucítila nejprve zápach kouře a ve druhém patře se na ni začal valit dým. V přízemí pak už šlehaly plameny z rozvodné skříně, a proto okamžitě vytočila tísňovou linku 150. Hned potom začala bouchat na sousedy, aby je na nebezpečí upozornila, ale v tuhle časnou ranní hodinu nikdo nereagoval,“ popsala událost Baláková.

Na místo ale brzy dorazily policejní hlídky a hned po nich přijeli i hasiči, kterým se podařilo plameny v poměrně krátké době uhasit. Velitel zásahu kvůli vysokému zakouření domu rozhodl o evakuaci všech nájemníků. „Dům muselo opustit 54 jeho obyvatel včetně sedmi dětí a pět domácích mazlíčků,“ uvedla mluvčí policie. Dům je kvůli požáru od středy odpojený od elektřiny. „V souvislosti s událostí jsme už zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti,“ doplnila Baláková.

Podíl na požáru mohli mít podle policejní mluvčí i přemnožení potkani. Ti, pokud mohou, pronikají i do rozvodných skříní a nahlodávají tam kabely. Správci domů by se měli podle Balákové na základě této zkušenosti přesvědčit o tom, zda mají hlodavci do elektrorozvodné skříně přístup a pokud ano, měli by jim v tom zabránit. „Ochrana nájemníků i jejich majetku před požárem, který může v domě vzniknout vlivem zásahu potkanů, za to jistě stojí,“ dodala policejní mluvčí.