Dům ve Starých Křečanech zasáhl požár: Sousedy zachránil odvážný soused, invalidní ženu pak policisté

K požáru rodinného domu ve Starých Křečanech na Děčínsku začalo hořet začátkem července kolem poledne. Starší několikapatrový rodinný dům zasáhl požár a z oken šlehaly několikametrové plameny. Přijíždějící hlídka policistů spatřila černý dým už několik kilometrů od místa události.

Při jejich příjezdu byl dům už skoro celý zasažen požárem, před domem stáli silně kašlající dva muži, které před tím zachránil dobrosrdečný 37letý chatař. Bez váhání se vrhl do domu a lidi z něj vyvedl, na invalidní paní ve spodním patře už ale neměl síly.

Video Požár ve Starých Křečanech zachvátil rodinný dům. Policisté z něj zachránili invalidní ženu. - Policie ČR Video se připravuje ...

Tu nakonec zachránili policisté. „Dům byl silně zakouřen a takříkajíc nulová viditelnost. Slyšeli jen ženský hlas, jak volá o pomoc. Šli tedy po hlase. V jedné z místností nahmatali pod oknem ženu. Bylo velice obtížné invalidní ženu uchopit a vynést jí. Po zhruba 40 vteřinách se jim to podařilo a za pomoci dalších mužů ji odnesli do bezpečí,“ popsala odvážnou práci policistů mluvčí Veronika Hyšplerová. Policisté se do domu vrhli i přesto, že tam bylo několik lahví s plynem.

Na místo v tu chvíli pak dorazilo několik jednotek hasičů. „Policisté po dalším zkorigování prací na místě a ujištění, že jsou všechny osoby v bezpečí, se sami nechali ošetřit přítomnými záchranáři, neboť se nadýchali kouřem,“ dodala Hyšplerová.

Dvě osoby převezla záchranná služba do nemocnice kvůli silnému nadýchání kouřem, starosta pak evakuovaným zajistil převoz do dočasného bydlení. Policisté po zjištění, že hlavním hrdinou byl 37letý chatař, neváhali a poděkovali mu. Krajský ředitel pak navrhl zasahující policisty na medaili za statečnost.