Americký diplomat zemřel na dovolené v Praze: Zavraždili ho tajní agenti, qanebo se utopil při močení?

Jordan byl ředitel agentury Joint, která pomáhala židovským uprchlíkům po válce najít nový domov. S manželkou Elizabeth přijel do Prahy 14. srpna 1967 na dovolenou. Ubytoval se v hotelu Esplanade, jemuž se přezdívalo semeniště tajných agentů. Zřejmě to dobře věděl, protože krátce po příjezdu požádal o změnu apartmánu. Chtěl snad tímto a pak i následujícími kroky zmást zpravodajské služby? Probíhala studená válka a vzhledem ke svým kontaktům byl pro agenty velmi zajímavou osobou.

Během prvních dvou dnů navštívil židovskou obec a dvakrát americkou ambasádu. 16. srpna kolem 22. hodiny manželce oznámil, že se jde projít a koupí si zahraniční noviny, pro které si chodil do nedalekého hotelu Palace. Nevrátil se a od té doby ho žena živého neviděla. Následující den ráno nahlásila zmizení na policii. O čtyři dny později bylo jeho tělo vyloveno z Vltavy.

Mrtvolu našel rybář

Mrtvolu Jordana objevil rybář František Jílek 20. srpna v 11:45 a tělo bylo vyloveno o hodinu později. Přivolaná lékařka Miroslava Bakosová konstatovala, že smrt nastala udušením z utopení, a na těle neshledala známky násilí. To vyloučila i pitva v Praze a následně v Ženevě, na níž trvali Američané. Z výsledků je zřejmé, že do vody se dostal ještě zaživa, v plicích měl velké množství vody. Jediná úrazová změna na těle byla vlevo na čele. Zranění bylo zřejmě způsobeno při pádu do vody a nárazem na dno, případně na kámen.

Osoba zájmu

Charles Jordan (7. února 1908, Filadelfie – 16. srpna 1967, Praha) byl americký aktivista, diplomat a humanitární pracovník, ředitel Amerického výboru pro pomoc židovským uprchlíkům a expert OSN na problematiku uprchlíků. Pro zpravodajské služby i StB »zajímavé sousto«.

Hádka, nebo telefonát?

Těsně před tím, než Jordan naposledy opustil pokoj, zaslechla výtahářka ostrý a hlasitý dialog mezi ním a manželkou. V podobném duchu vypovídají i jiní zaměstnanci hotelu. Šel takhle pozdě na procházku kvůli dusné rodinné atmosféře? Co manželé řešili? Že by se mu paní snažila zabránit v odchodu? Podle některých hypotéz měl mít předtím telefonát, ale Jordanova manželka do policejního protokolu takovou informaci nepotvrdila. Ústředna hotelu jej také popřela.

StB: Nešťastná náhoda

Jak se Jordan do Vltavy dostal? Měl na neosvětleném místě u řeky s někým schůzku a společníci využili příležitosti a umně do něj drkli? Nebo je pravdivé vyšetřování StB, které mluví o nešťastné náhodě? Několik expertiz prokázalo, že k ponoření těla do vody došlo v oblasti Střeleckého ostrova u třetího pilíře mostu Legií. V pitevním nálezu stálo, že Jordanův močový měchýř byl z více než půlky naplněný. To nahrává vyšetřovatelům, prostě si potřeboval ulevit a na opravovaném Střeleckém ostrově zakopl.

Tajný vyjednavač

Oficiálně byl Jordan v Praze na dovolené. Zajímaly ho však opravdu jen památky? Izraeli se v té době podařilo ukořistit během konfliktu na Sinaji několik desítek bojeschopných sovětských tanků, část z nich pocházela z vojenských dodávek z Československa. Země je chtěla zařadit do vojenské výzbroje a potřebovala náhradní díly a munici. Právě Jordan mohl být vyjednavačem a na dojednání tajné dodávky pracovat.