Hromadná potyčka v Pardubicích si vyžádala jedno zranění. Na místě zasahovala policie!

Incident se stal krátce před 21:00 v Anenské ulici. Podle serveru Romea.cz byl zraněným Rom, kterého lékaři ošetřili. Se dvěma stehy ve tváři je již od sobotního večera doma, uvedl server.

„Po příjezdu policistů bylo na místě asi 18 lidí, kteří se vzájemně fyzicky napadali. Policistům se podařilo vyhrocenou situaci po chvíli uklidnit a obě skupiny od sebe rozdělit. Jeden z účastníků při potyčce utrpěl poranění v obličeji, se kterým byl převezen do nemocnice na ošetření,“ uvedla Janovská.

Podle ní policie zjišťuje, co bylo motivem konfliktu a co přesně se na místě stalo. „Tyto informace budou pro policisty klíčové pro finální stanovení právní kvalifikace. Současně jsme v souvislosti s touto událostí na sociálních sítích zaznamenali určité výzvy a svolávání. Policie celou situaci nadále monitoruje,“ sdělila Janovská.

Policie vyzvala k uklidnění situace a aktéry incidentu, aby upustili od další eskalace konfliktu. „Chtěli bychom v pondělí jednat s účastníky potyčky a dotčenými úřady,“ řekla bez dalších podrobností ČTK Janovská.

„Obdržel jsme o dané potyčce informace a zřejmě se jednalo o předem domluvenou akci,“ sdělil v neděli Nadrchal ČTK. „Městská policie posiluje hlídky a ve spolupráci s Policií ČR se snaží dalším konfliktům předejít,“ dodal.

Web Romea.cz v neděli uvedl, že zranění nožem v obličeji utrpěl jeden z Romů, kterého záchranná služba odvezla k ošetření. Ještě v sobotu večer se vrátil se dvěma stehy na tváři domů. Situací se podle serveru zabývá zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. „V Pardubicích funguje Městská romská rada a já jsem již požádala město, abychom se hned v pondělí sešli. Svolám také zástupce všech významných a dotčených romských rodin, abychom se s nimi pobavili o situaci ve městě,“ řekla Fuková serveru Romea.cz.

Pokud se potvrdí, že v Pardubicích šlo o konflikt mezi Romem a Ukrajincem, půjde v krátké době po sobě o podobný incident. Nedávno vzniklo napětí v Brně po incidentu, při němž poblíž brněnské přehrady při festivalu ohňostrojů zemřel mladý Rom. Podle nepotvrzených informací byl útočníkem Ukrajinec, policisté pouze uvádějí, že šlo o cizince. Podezřelý muž je ve vazbě.

Do Pardubic se v neděli v reakci na konflikt sjely stovky Romů, nejprve protestovaly před hlavním vlakovým nádražím, následně se vydaly na pochod městem. „Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané ČR a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý, je teprve druhý medializovaný. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné,“ řekl ČTK jeden z účastníků protestu Ferdinand Baník.