Šťastný konec pátrání po Nele (15) a Laře (13) z Hradce Králové! Policie je vypátrala na nádraží v Ostravě

Třináctiletá Lara a její o dva roky starší kamarádka Nela z Hradce Králové nedorazily v pondělí do školy. Pátrání policie mělo nakonec šťastný konec. Dívky jsou v pořádku.

Policie našla dvě nezletilé dívky z Hradce Králové. Děvčata ve věku 13 a 15 let, které byly pohřešovány od pondělního odpoledne, objevila v pozdních večerních hodinách v Ostravě. Obě jsou v pořádku, informovali policisté na twitteru.

Kamarádky ráno nedorazily do školy a odjely z hradeckého nádraží nejprve do Pardubic a pak do Ostravy. Po mladší z dívek policie pátrala v režimu Dítě v ohrožení. Důvodem byl její nízký věk. O pomoc při pátrání žádala policie také veřejnost.