„Vyhasl mladý lidský život a jen proto, že poslouchal svou oblíbenou hudbu. To by se nemělo stát nikomu. Není normální, aby někdo běžně chodil po Brně ozbrojen nožem. My nože nenosíme,“ zdůraznili pořadatelé pietní akce.



Hněv davu se snesl na prezidenta republiky. „Když byl na Slovensku zavražděn gay, přišla jeho památku uctít prezidentka Čaputová.upozornili Romové, kteří ho na dálku vypískali.

Pořadatel akce Josef Daniel vyzval přítomné k minutě ticha, po ní vystoupilo několik řečníků, přičemž Romové dávali velký pozor na to, kdo se chopí mikrofonu. „Nechceme, aby se akce zvrhla,“ vysvětlili.



Stovky Romů a dalších lidí přišly v sobotu k Janáčkovému divadlu v Brně uctít zavražděného Roma Nikolase.

Dostal se tam do potyčky s Ukrajincem, kterému vadila jeho hudba. Pobodán byl i další Rom, ten je podle pořadatelů akce stále v nemocnici. Romové svolali kvůli smrti Nikolase demonstraci, tu ale pak odvolali s tím, že se s mladíkem rozloučí pouze tichou pietou.