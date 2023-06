Brněnský prezidentský kandidát a romská autorita Erin Kováč (46), vyzval k zrušení sobotní demonstrace, kterou do centra Brna svolali Romové proti „problémovým Ukrajincům“. Reagují tak na vraždu Nikolase D. (†23), jehož v sobotu u přístaviště v Bystrci po hádce měl ranou nožem zabít Ukrajinec (37).

„Upřímnou soustrast příbuzným. Nikolase jsem znal a byl to super kluk. Byl bych ovšem moc rád, kdyby se vášně v Brně uklidnily a lidi nechali všechno na policii, která případ vyšetřuje,“ řekl Erin Kováč v exkluzivním rozhovoru pro Blesk.cz a podpořil tak další romské aktivisty, kteří nabádají ke klidu.

délka: 02:22.12 Video Video se připravuje ... Romský aktivista Erin Kováč (46) vyzývá k zrušení protiukrajinské demonstrace v Brně. Autor: Jiří Nováček

Vyzval zároveň k okamžitému odvolání a zrušení demonstrace, kterou v sobotu ohlásili Romové do centra Brna. Považuje ji za nesmyslnou a nebezpečnou. Vášně, které Brnem otřásají již nyní, mohou totiž přerůst v nekontrolovatelné násilí a sérii krvavých odvet.

Kováč: Nikolas by to takhle nechtěl

„Moc bych chtěl dopředu varovat. Aby nedošlo k potyčkám. Hlavy jsou horké. Je třeba se zklidnit. Nikolas, jak jsem ho znal, by tohle nechtěl. Chtěl by, aby se vše vyšetřilo spravedlivě,“ zdůraznil Kováč s tím, že by rozločení s romským mladíkem mělo proběhnout v klidu a důstojnosti.

Podle Kováče není v pořádku, aby Romové a Ukrajinci řešili věci vlastními silami. „Vznikne panika a dopadne to špatně,“ varoval.

Pomáhá Romům i Ukrajincům

Kováč, který neúspěšně kandidoval i na prezidenta, stojí uprostřed obou znesvářených táborů. Pomáhá totiž Romům, jimiž je brán jako autorita a zároveň organizoval i humanitární pomoc na Ukrajinu v prvních měsících války.

„Je špatně, když mi volají ukrajinské maminky a říkají, že zůstaly doma a že mají strach jít s dětmi ven. To stejný od Romů. Chápu, že je hrozné, když vám umře dítě. Ale udělal to jeden konkrétní člověk a ten se musí potrestat. Ale k tomu máme policii a musí to odsoudit soud, nikoliv ulice,“ zdůraznil.