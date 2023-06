Zabil bratrance, tělo dal do sudu a zalil betonem: Sedlák si za vraždu odpyká 13 let, družku zprostili viny

Ján Sedlák si odpyká 13 let za vraždu svého bratrance, kterého ukryl v sudu pod podlahou sklepa v Českých Velenicích na Jindřichohradecku. Trest mu v úterý potvrdil pražský vrchní soud. Zároveň kvůli nedostatku důkazů osvobodil družku oběti, která měla podle původního rozsudku strávit deset let za mřížemi za pomoc k vraždě.

Trestný čin se stal v roce 2012, policie mrtvolu objevila díky tipu z drogového podsvětí až předloni. Osvobozená žena měla se zavražděným tři děti, další dítě má nyní se Sedlákem.

Družka oběti dala muži v den vraždy, pravděpodobně 21. srpna 2012, do jídla tabletky ditiadenu, který ho uspal. Do domu poté přišel její milenec Sedlák, muže usmrtil přineseným kuchyňským nožem jedinou ranou do srdce a poté ho odnesl do sklepa, kde ho zakopal. S ženou i dětmi později společně odjeli na Slovensko.

„Jestli si paní obžalovaná myslí, že bychom věřili těm jejím bulíkům, které nám tady věší na nos, tak to tedy rozhodně ne. Prostě nemáme důkaz, který by vinu obžalované prokazoval jednoznačně,“ vysvětlil předseda odvolacího senátu Martin Hodoušek, proč ženu zprostil viny.

Pětatřicetiletý Sedlák se k vraždě přiznal, popírá ale, že by ji předem plánoval. „Velmi toho lituju. Kdyby se dal vrátit čas, řešil bych to úplně jinak,“ řekl soudu. Rovněž odmítl, že by svého bratrance zavraždil po předchozí domluvě se svou milenkou. Trvá na tom, že žena o ničem nevěděla. „Miloval jsem ji a miluji ji doteď. Poškozený se o ni absolutně nestaral,“ řekl.

S bratrancem měl kvůli ženě dlouhodobý konflikt, jejich rvačku musela v minulosti řešit policie. V daný den byl podle vlastních slov pod vlivem alkoholu z předchozí oslavy a do domu své milenky se vypravil poté, co si mu ráno přišla postěžovat, že nemá peníze na pleny pro děti. Tvrdí, že chtěl bratranci promluvit do duše a nůž si vzal jen na případnou obranu, ale když ho uviděl, zmocnil se ho vztek. „Prostě jsem ho zničehonic bodl,“ řekl.

„Bylo mi 18, měla jsem tři malé děti, neměla jsem peníze, neměla jsem nic. Pan Sedlák mě přesvědčil, že mi pomůže. Prostě jsem byla hloupá, těžko to vysvětlit,“ odpověděla v úterý družka zavražděného na dotaz soudu, proč nekontaktovala policii. Sedlák jí údajně řekl, že „se o to postaral“. Žena uvedla, že až pár dní poté pochopila, že je druh po smrti. To, že dala partnerovi ditiaden do přesnídávky, podle ní s vraždou vůbec nesouviselo - chtěla ho zklidnit, protože na ni byl agresivní poté, co si mu řekla o peníze na domácnost. Doplnila, že v době vraždy byla s dětmi mimo domov.

Soužití s původním partnerem popsala žena jako velmi problematické. „Žila jsem s ním tři roky. Nikdy nepracoval, nikdy finančně nezabezpečil mě ani děti,“ řekla s tím, že bez Sedlákových peněz by často dětem nemohla ani uvařit. Druh jí údajně navrhoval, že by si mohla vydělávat jako prostitutka.