Útočník s mačetou napadl zdravotníky v českobudějovické nemocnici kvůli přítelkyni: Soud ho poslal do vazby

Vzal mačetu a šel si to vyřídit se zdravotníky na psychiatrickém oddělení českobudějovické nemocnice. Podle informací Blesku útočil 29letý muž, který chtěl v nemocnici navštívit svou přítelkyni, což mu ale vzhledem k jejímu stavu personál neumožnil. Rozzuřený muž se rozhodl situaci vyřešit naprosto nepochopitelným způsobem a na zdravotníky zaútočil mačetou. V neděli ho soud poslal do vazby.

K útoku došlo v pátek odpoledne na chodbách psychiatrického oddělení Nemocnice České Budějovice, kde 29letý muž surově napadl tři sestřičky a jednoho sanitáře mačetou. Způsobil jim sečná zranění, postarat se o ně museli záchranáři.

Vrátil se s mačetou

Celé tragické události podle informací Blesku předcházel incident přímo na oddělení. Devětadvacetiletý muž chtěl navštívit svou známou či snad přítelkyni, která je v nemocnici hospitalizovaná.

Podle zdroje Blesku byla žena připoutána k posteli popruhy, proti tomu měl její partner protestovat. „Paní byla nebezpečná sama sobě, nešla zklidnit, proto bylo rozhodnuto o jejím fyzickém omezení (přikurtováním k posteli - pozn. red.). To se muži nelíbilo,„ prozradil zdroj Blesku.

Personál nemocnice ho navíc zřejmě odmítl k přítelkyni pustit, ten se proto odebral pryč. Zanedlouho se ale vrátil s mačetou a nastalo peklo. Sanitáře sečnou zbraní zasáhl do hlavy, jednu ze sestřiček do ruky. Celkem zranil čtyři lidi. Všichni jsou už naštěstí v domácím léčení, poslední byl z nemocnice propuštěn v neděli.

Zadrželi ho sami

Šílence se podařilo zadržet chvíli po útoku zdravotnickému personálu společně se členy nemocniční bezpečnostní agentury. „Chtěl bych ocenit obětavost a profesionální reakci našich zaměstnanců, díky nimž se podařilo útočníkovi zabránit v pokračování útoku,“ poděkoval generální ředitel Michal Šnorek za obětavost jeho kolegů.

Kolik mu hrozí?

Kriminalisté kvůli otřesnému útoku, který v Česku nemá obdoby, sestavili speciální vyšetřovací tým. Druhý den po útoku agresora obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Za napadení čtyř členů nemocnice mu hrozí až 12 let vězení

Soud poslal v neděli devětadvacetiletého muže do vazby. „Soud o vazbě rozhodl v neděli. Důvody byly vazba útěková a předstižná,“ řekla v pondělí ČTK mluvčí českobudějovického okresního soudu Markéta Bartizalová. Znamená to, že obviněný by se podle rozhodnutí soudu na svobodě mohl vyhýbat úkonům spojeným s trestným řízením, případně by se mohl pokusit opakovat či dokonat trestný čin. Policie zatím nesdělila motiv útočníka.