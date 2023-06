Ilegální závod na D1! Hazardující řidiči kličkovali mezi auty, na zlatou mládež si došlápli policisté

Předjíždění, podjíždění, ohrožování a nakonec i vyhrožování. Skupinka zbohatlických pražských mladíků, nazývaných zlatá mládež, si udělala výlet sportovními auty z Prahy do Jihlavy. Kdo by čekal slušné chování na silnici, ten by se spletl. Tentokrát si na ně ale došlápla policie, která tři řidiče dopadla.