Na doživotí: Kazda zasekl faráři sekeru do hlavy. Pak se díval, jak umírá

Už téměř 21 let uplynulo od vraždy, která šokovala celé Česko. Devětadvacetiletý Dušan Kazda tam tehdy brutálním způsobem sprovodil ze světa katolického kněze Cyrila Vrbíka (†75). Do hlavy mu po brutálním útoku zasekl sekeru! Šílený vrah se předtím pokusil zavraždit i taxikáře. Během svého doživotního trestu se dal na víru.

Do svých osmnáctin byl Dušan Kazda relativně normální kluk. Pak se s ním ale něco stalo a začal dělat problémy. Nebál se zbít svého bývalého spolužáka nebo faráře z Kralic na Hané. Místní si dlouho mysleli, že se z něj stal satanista.

Vše vygradovalo 22. října 2002. Kazda byl tehdy v jedné z hospod na Prostějovsku, kde popíjel. Po nějaké době ho to ale přestalo bavit, zavolal si taxi a odjel jím do Kralic na Hané. Cesta se ale změnila v boj o život, tehdy 29letý Dušan taxikáře přetáhl dvakrát po hlavě lahví od piva. Napadený z auta utekl, Kazda přesedl na místo řidiče. Taxikáře se pak snažil chvíli pronásledovat a narazit do něj, ten se ale stihl schovat za betonový sloup.

Nechal se ošetřit, pak vraždil

Další pokusy o vraždu šoféra vzdal a odjel směrem k Dubu nad Moravou. Ukradené auto se ale porouchalo, odešel proto na místní faru, kde poprosil faráře Cyrila Vrbíka o pomoc. Chtěl od něj, aby mu ošetřil ránu na ruce, kterou si způsobil při útoku na taxikáře.

Při odchodu jako „poděkování“ za pomoc duchovního napadl. Nejdříve ho udeřil do krku, podkopl mu nohy a několikrát mu šlápl na obličej. Pak vzal do ruky nůž a bodl jej do krku a díval se, jak umírá. Ze zvědavosti si pak prošel farnost, kde našel sekeru. Tu pak Cyrilovi Vrbíkovi (†75) zasekl do hlavy.

Na doživotí

Poté si znovu zavolal taxi na odvoz a odjel do Přerova. Ráno se šel udat na policii. Kazda podle soudu trpěl poruchou osobnosti, kterou nešlo léčit. „Za této situace není jiného východiska než doživotní trest,“ zdůvodnil své rozhodnutí předseda senátu Miroslav Mierva.

Znalci Kazdu popsali jako predátora, který si vybírá hlavně slabší oběti, na které následně zákeřně útočí. Závěr soudu byl, že jde o zvláště nebezpečného recidivistu. U soudu se ale překvapivě ke všemu přiznal. Dostal od něj doživotní trest vězení.

Dal se na víru

Proti nejvyššímu trestu u nás se ani neodvolal. A ve věznici Valdice se dal na víru, už pět let po svém odsouzení přijal svaté biřmování. „Neposlouchá rádio ani televizi, studuje Bibli, modlí se,“ popsal před lety vězeňský kaplan Otto Broch.

K víře se obrátil už ve vazbě, kde se začal za své činy kát, olomouckého arcibiskupa dokonce požádal o duchovní pomoc. „Janu Graubnerovi tenkrát napsal dopis, projevil lítost a omluvil se mu. Otec arcibiskup jeho omluvu přijal a při osobním setkání si podali ruce. Už tehdy se vězeň rozhodl jít cestou křesťana a celoživotního pokání,“ popsal Broch. Jak sám Kazda dodal, ve vězení chce umřít.