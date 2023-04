Nechvalně proslulý vrah Babis sedí v „řeckém Alcatrazu“: Dostává dopisy od obdivovatelek!

Řecký pilot Babis Anagnostopoulos (34) udusil manželku Caroline Courchovou (†19) přímo před očima jejich tehdy jedenáctiměsíční dcerky. Před policisty pak hrál divadlo, že se do domu vloupal zloděj, a nad smrtí ženy plakal. Pravda však vyšla najevo a vrah skončil ve věznici, které se přezdívá „řecký Alcatraz“. Tamní dozorci jsou nyní v šoku, Babis totiž dostává dopisy od obdivovatelek.

Anagnostopoulos po vraždě manželky zabil také jejich rodinného pejska. Vše chtěl totiž narafičit tak, že došlo k vloupání, které se ale zvrtlo. Tvrdil, že jeho manželku zavraždili zloději a dával rozhovor mediím, při němž plakal a předstíral, že truchlí nad ztrátou milované ženy. Kriminalisté ale nakonec odhalili pravdu a pilot byl odsouzen k 27 letům ve vězení.

Tamní dozorci nyní podle Daily Mirror zůstali v naprostém šoku, když si přečetli dopisy, které vrahovi chodí. Příchozí pošta ve věznici se totiž podle protokolu kontroluje. „Jsou od řeckých žen. Tvrdí, že jsou do něj zamilované, a věří, že je nevinný, podle nich nebyla vražda Courchové promyšlená, ale došlo k ní v afektu,“ uvedl pro britský deník anonymně jeden z dozorců. Už během loňského procesu se před budovou soudu objevila skupinka žen, které Anagnostopoulosovi vyjadřovaly podporu.

Pro The Times promluvila Evaggelia Selekou (52). „V žádném případě neospravedlňuji to, co udělal. Ale je docela pohledný a temperamentní a jsem si stoprocentně jistá, že Babis jednal v záchvatu vzteku,“ uvedla.

Jiná žena tvrdí, že je Anagnostopoulos citlivý a není tak narcistický, jak ho vykreslují média a policie. „Moc na něj myslím,“ řekla a dodala, že nashromáždila vrahovy fotky a pověsila si je na zeď své ložnice. „Kdybych mohla, zkusila bych ho navštívit ve vězení. Obávám se, že takto milý muž nevydrží ve vězení. Obávám se, že se může pokusil podřezat si zápěstí, nebo tak něco,“ dodala.