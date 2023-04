Tragická nehoda si vyžádala smrt ženy! Řídit měl bývalý starosta

Děsivá nehoda, která si vyžádala život ženy (†56) a dvě vážná zranění, se odehrála v úterý u slovenské obce Hrhov v Košickém kraji. Podivně jedoucí řidič mercedesu přejel do protisměru, kde se čelně srazil s protijedoucí fabií. Podle slovenských médií měl za volantem sedět bývalý starosta, kterému byl již v minulosti odebrán řidičský průkaz za řízení v opilosti. Srážku aut zachytila i palubní kamera jiného řidiče.

„Řidič mercedesu z kolony najednou vyjel do protisměru. Naproti jelo auto, to bylo vidět normálně a čelně se srazili.“ popsal pro televizi JOJ jeden ze svědků. Náraz to byl drtivý. Ostatní řidiči hned začali pomáhat. „Otevřel jsem dveře fabie a vytáhli jsme pána ven a pak jsme začali vytahovat paní, protože auto hořelo,“ doplnil řidič, který byl na místě jako jeden z prvních.

Mezi svědky nehody byl také profesionální hasič Roman, který se pokoušel ženu z fabie resuscitovat. Oživoval ji až do příjezdu záchranářů, jenomže jí už bohužel nebylo pomoci. O trochu lépe dopadli řidiči obou aut (66 a 49), kteří skončili v péči lékařů.

„Řidiče motorového vozidla jsme vytahovali pomocí páteřní dlahy, stěžoval si na bolest celého těla a páteře,“ uvedl velitel zásahu Richard Vojakovič . Vzhledem ke stavu obou řidičů je nebylo možné podrobit dechové zkoušce, byly jim však odebrány tělní tekutiny kvůli testům, zda neřídili pod vlivem drog nebo alkoholu.

Právě s alkoholem měl podle televize již dříve problémy řidič zmíněného mercedesu, kterým měl být bývalý starosta obce Krásnohorské Podhradie. Ten měl přijít o řidičské oprávnění už v roce 2018 právě kvůli řízení v opilosti. Případem se zabývá policie. Vyšetřuje ho jako usmrcení a ublížení na zdraví.