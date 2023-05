Svět děsí vraždy páchané dětmi: Psycholog varoval i před situací v Česku!

Bělehrad truchlí za oběti střelby na základní škole | čtk/Darko Vojinovic

K tragédii, jakou Srbsko nepamatuje, došlo ve středu 3. května na základní škole Vladislava Ribnikara v Bělehradě. Teprve třináctiletý žák sedmé třídy Kosta K. přinesl do školy zbraň svého otce, který je uznávaným lékařem, a zastřelil strážného.

Posléze střelec vkročil do třídy, kde začal nemilosrdně střílet po svých spolužácích. Mezi oběťmi bylo sedm dívek a jeden chlapec. Policii se Kosta K. přiznal, že čin měl předem promyšlený. Dokonce si vypracoval seznam dětí, které hodlá zlikvidovat.

Po svém činu školák zavolal na policii, které se k vraždě přiznal. Za pár minut u něj byla zásahová jednotka.

Za svůj čin není střelec trestně odpovědný, protože je mu teprve čtrnáct let. „Nezletilým od 14 do 16 let mohou být uložena výchovná opatření a pouze starším nezletilým ve věku od 16 do 18 let se ukládají sankce, tedy takzvané vězení pro mladistvé, které může trvat do pěti let, výjimečně do deseti let,“ komentoval případ člen vedení nejvyššího státního zastupitelství Goran Ilić.

Police zatkla matku střelce a taktéž i jeho otce, kterému vražedná zbraň patří.