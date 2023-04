Trojnásobná vražda v Olšovci: Policie prozradila nové detaily brutálního činu

Případ, který Olomoucká policie ještě nezažila. Muž (†50) po hádce pobodal svou přítelkyni, odešel do auta pro samopal a čtveřici chladnokrevně postřílel. Rodina se před šíleným mužem schovávala v pokoji a snažila se držet dveře. To ale útočníka nezastavilo.

K brutálnímu činu došlo v sobotu v malé obci Olšovec na Přerovsku. Do obce se na večer začala sjíždět hromada policistů a kriminalistů, z Brna vystartoval i policejní vrtulník s termovizí. Policie v jednom z domů objevila tři mrtvé, zřejmě bylo hned jasné, že jde o trojnásobnou vraždu.

Policie v pondělí odpoledne poodhalila detaily brutální, čtyřnásobné vraždy.

„50letý muž po předchozí hádce fyzicky napadl svou přítelkyni, kterou bodl šroubovákem do ruky a krku. Ta před ním utekla do prvního patra budovy za ostatními členy rodiny a schovala se s nimi v obývacím pokoji,“ uvedl vedoucí odboru kriminality Jan Lisický.

Útočník si následně došel do auta před rodinným domem pro samopal. „Vyšel do prvního patra, kde se čtveřice zavřela do pokoje. Snažili se držet dveře, aby se tam nedostal. Útočník bez váhání přes dveře zahájil palbu, vtrhl do pokoje a pokračoval v ní několik dalších minut. V pudu sebezáchovy se podařilo utéct jen přítelkyni, která se v ponožkách dostala do nedaleké restaurace,“ dodal Lisický.

Policisté potvrdili, že útočníkem byl cizinec. V domě zemřela 77letá žena, její stejně starý přítel a patnáctiletý chlapec. Důvodem tak tragicky brutálního činu byla podle Lisického nezvládnutelná žárlivost. Z vyšetřování navíc vyplynulo, že k žárlivosti neměl důvod.

Pátrání po aktivním střelci

Policisté se o oznámení dozvěděli z telefonátu na linku 158. Dozvěděli se ale velmi nejasné informace, k domu proto vyjela prvosledová hlídka, která v domě objevila zastřelené osoby. „Hlídka na místě byla do osmi minut. Vnikla do domu, ve kterém se svítilo, snažili se poskytnout první pomoc, to bylo ale neúčinné. Byl aktivován plán aktivního útočníka, na místo byla povolána zásahová jednotka, speciální pořádková jednotka, psovodi a vrtulník s termovizí,“ popsal náměstek ředitele pro kriminální službu a vyšetřování Radovan Vojta.

50letého útočníka se podařilo vypátrat posádce vrtulníku Letecké služby několik set metrů od rodinného domu. „Muž pátral po postřelené ženě v okolí domu, když uslyšel přijíždějící policii, schoval se ve strži a poté spáchal sebevraždu,“ dodal Lisický.