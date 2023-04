Drsná autonehoda u haciendy narkobarona: Kokainový hroch Escobara po nárazu zemřel!

Nehoda se stala u obce Puerto Triunfo, která se nachází nedaleko haciendy, jíž v minulosti vlastnil Pablo Escobar. Z pozemku Napoles se v úterý večer dostal jeden z hrochů a vběhl na dálnici. Na vozovce se podle informací britského deníku Daily Star střetl s autem SUV Renault Duster. Srážka měla fatální následky. Zvíře po střetu zemřelo. Dva lidé, kteří cestovali ve voze, po nehodě byli převezeni do nemocnice k ošetření, ale podle výše zmíněného deníku neutrpěli vážná zranění.

Hroši drogového krále

„Kokainoví hroši“ jsou potomky zvířat, které Escobar přivezl nelegálně z Afriky do Kolumbie v 80. letech. Poté, co byl v prosinci v roce 1993 zabit, zůstali hroši bezprizorně na opouštěné haciendě a začali se nekontrolovatelně množit. Podle informací televize NBC se jich kolem ní potuluje až 130. Ekologové prý odhadují, že by se jejich počet do osmi let mohl zvýšit až na 400. V březnu loňského roku byli hroši prohlášeni za invazivní druh.

Úřady bijí na poplach

„Toto je jedno z nebezpečí, které přítomnost tohoto druhu představuje. Mnoho z nich přechází dálnici, kde projíždí mnoho vozidel,“ uvedl biolog David Echeverri López pro NBC s tím, že hroší jsou „nepředvídatelní“ a „mohou kdykoli zaútočit na člověka“. Obyvatelé Puerto Triunfo si však již zvykli na to, že se obří savci občas potulují po jejich městě. Nicméně kolumbijské úřady již diskutují, co s „odkazem Pabla Escobara“ dělat. Navrhly přesunout několik hrochů do Indie a Mexika.