Muži spadl v Bělově pejsek do vody! Při jeho záchraně se do ní zřítil také

Hasiči z Otrokovic na Zlínsku v sobotu odpoledne zachránili muže, který i se psem spadl do vody v umělém korytě vedoucím do elektrárny v obci Bělov. Vyčerpaný muž byl u česel, kde byl silný proud, a nemohl se bez cizí pomoci dostat ven, uvedla na facebooku mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

„Profesionální hasiči ze stanice Otrokovice byli vysláni do obce Bělov, kde se podle kolemjedoucího oznamovatele měl ve vodě nacházet muž se psem. Hasiči po příjezdu na místo zjistili, že muž se nachází ve vodě umělého koryta vedoucího do elektrárny. Muž se do vody dostal při záchraně svého psa, který do ní spadl jako první. Skončili v ní tak oba. Psa s vodítkem vytáhli přivolaní policisté,“ uvedla mluvčí.

Muž se bez pomoci nemohl dostat z vody ven. „Vlezl za ním jeden z hasičů, který vyčerpaného muže dopravil ke kraji, kde již čekali další hasiči s žebříkem, aby muži pomohli dostat se z vody. Velmi vyčerpaného a prochladlého muže poté předali do péče posádce zdravotnické záchranné služby. Muž tak dnešní nechtěnou koupel přežil jen díky všímavému cyklistovi, který přivolal pomoc,“ uvedla mluvčí.