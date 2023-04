Atentátník v Tel Avivu najel autem do chodců: Česká turistka Aneta popsala detaily přímo z místa!

V pátek večer došlo v izraelském Tel Avivu k teroristickému útoku. Atentátník v autě najížděl do chodců a pravděpodobně chtěl také střílet. Tasil totiž zbraň. V té době byl už ale na místě policista a útočníka zastřelil. Neštěstí nepřežil italský turista a dalších sedm lidí utrpělo zranění. Češka Aneta byla v době útoku nedaleko a popsala Blesku, co se dělo.

Útočník autem najížděl do chodců na oblíbené cestě pro pěší i cyklisty v Tel Avivu. Když na místo dorazil policista, uviděl několik zraněných lidí a převrácený vůz. Jeho řidič tasil zbraň, strážce zákona ho zastřelil. Tragédie si vyžádala život jednoho turisty a dalších sedm utrpělo zranění. Podle izraelských bezpečnostních zdrojů zabíjel pětačtyřicetiletý izraelský Arab.

V Tel Avivu momentálně tráví dovolenou Češka Aneta, která byla v době útoku společně s přítelem nedaleko. „Seděli jsme na pláži a najednou začala jezdit policejní auta, bylo jich opravdu hodně. Na místních webech jsme zjistili, že došlo k útoku. Později začaly létat i vrtulníky,“ vysvětlila Blesku Češka. Dodala, že naštěstí seděli dostatečně daleko, takže se v daném místě necítili ohroženi.

„Asi čtyři hodiny před tím, než se to stalo, jsme na daném místě (kde došlo k atentátu, pozn. red.) poslouchali koncert na bubny,“ popsala s tím, že sice nestáli přímo na cestě pro pěší, kam útočník najel, ale byli u ní opravdu blízko. Což dokazují i fotografie, které v pátek během dne pořídila. „Bylo nám z toho těžko, mohlo se to stát klidně v to odpoledne, když jsme tam byli.“ Druhý den se navíc museli k místu činu vrátit, asi 200 metrů od něho měli totiž zaparkované vypůjčené auto.

Aneta řekla Blesku, že v sobotu raději zrušili plánovanou cestu do Jeruzaléma, protože se chtějí vyhýbat zaplněným místům.