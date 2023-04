Šílenec vraždil sekerou v jeslích: Zabil čtyři děti! Další zranil.

Útok se stal ve městě Blumenau ve státě Santa Catarina na jihovýchodě země. Podle policie do jeslích vnikl pětadvacetiletý muž, který začal sekyrou útočit na děti. Nejméně čtyři zabil a další zranil. Místní nemocnice podle agentury Reuters prohlásila, že ošetřuje čtyři děti ve věku do dvou let.

Policie nyní vyšetřuje, zda se do útoku zapojili i další lidé. Analyzuje data z mobilního telefonu a počítače podezřelého, aby zjistila, zda mu s plánováním a provedením činu někdo pomáhal.

Před jeslemi se poté, co se rozšířily informace o útoku, shromáždil velký počet lidí. Podle serveru G1 od roku 2011 Brazílie zaznamenala přes deset kriminálních útoků na školy. Na konci března jeden student zabil svou učitelku ve škole v Sao Paulu a další dvě osoby zranil.