Alex (†8) srážku s lyžařem Jakubem (19) nemohl přežít: Mladík se sesypal! Podle známých potřebuje pomoc

Tragédie se odehrála v lyžařském středisku u obce Oščadnice. Jakub H. pocházející z obce Terchová sjížděl jezdovku, když srazil teprve osmiletého Alexe. Srážka měla fatální následky.

„Z doposud nezjištěných příčin narazil zezadu do nezletilého lyžaře jedoucího před ním. Nezletilý utrpěl zranění nelučitelná se životem,“ uvedla policejní mluvčí Zuzana Šefčíková pro slovenský deník Plus JEDEN DEŇ.

Policisté Jakuba obvinili z přečinu usmrcení. Devatenáctiletý mladík celou událost nese těžce a psychicky se sesypal. Jakub, který podle sousedů sportování vždy miloval, se uzavírá před světem.

„Má rád motorky, fotbal i lyžování. To, co se stalo, ho psychicky položilo. Od té doby nevyšel z domu. Co vím, tak ani nemluví. Úplně ho to zlomilo,“ uvádí sousedé s tím, že mladík bude potřebovat pomoc.

Známá rodiny Jakuba dodala, že se jednalo o souhru nešťastných náhod a Jakub nic zlého udělat nechtěl. „Má zničený celý život. Jak viděl, že má volnou cestu, tak se rozjel, druhý chlapec stál na nešťastném místě, v zlomu, pod takzvaným padákem, kde nebyl vidět,“ uvedla žena. Tragédii se podle ní nedalo zabránit.

Oba dva chlapci podle ní byli ve špatnou dobu na špatném místě. To samé uvedla i maminka tragicky zesnulého Alexe. „Byl pod horizontem kopce, a tak ho nemohl vidět,“ uvedla statečná žena. Dodala také, že necítí vůči mladíkovi žádnou nenávist. Podle jejích slov je to tragédie pro obě rodiny.