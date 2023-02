Maminka sraženého lyžaře Alexe (†8): Nenávist necítím, je to tragédie pro obě strany

Osmiletý Alex s rodiči bydlel kousek od Trnavy. V pátek se s rodinou vydal na sever Slovenska do oblíbeného ski areálu ve Velké Rači. Z něj se ale domů už nevrátil. Osudného dne se chlapec nacházel společně s bratrem Davidem (13) na černé sjezdovce Laliky-Strmá. Nejprve Alex posedával na sjezdovce, potom pomalu začal lyžovat. Jenže v ten moment se svahem dolů řítil lyžař, který do malého hocha narazil.

Video Osmiletý Alex srážku s lyžařem nepřežil. - TV JOJ Video se připravuje ...

Jako první měl na pomoc zakrvavenému Alexovi přispěchat právě bratr David. Následně se připojili i další lyžaři, kteří zraněnému poskytli laickou resuscitaci a přivolali záchranáře. I přes veškerou snahu zdravotníků a rychlý letecký transport do nemocnice Alex svým zraněním podlehl. „Byl to tak silný náraz, že mu ten lyžař zlomil vaz,“ popsala pro TV Markíza v slzách matka Anežka.

Policie zahájila trestní stíhání

Kamerové záznamy zachytily lyžaře pár vteřin před tragédií, jak se nahoře na svahu za turnikety připravuje a vyčkává na moment, až bude sjezdovka volnější. Alex se ale v tu dobu nacházel v části, do které nešlo z místa lyžařova rozjezdu vidět.

„Chlapec sice měl přilbu, ale lyžař letěl tak rychle, že neměl žádnou šanci. Ani přilba ho nedokázala uchránit,“ popsal pro Plus JEDEN DEŇ svědek nešťastného incidentu. Policie proti lyžaři zahájila trestní stíhání pro přečin usmrcení.

Nikdo neví, co se lyžaři honí hlavou

Matka zesnulého chlapce přiznala, že i když je její bolest v současnou chvíli opravdu velká, na lyžaře, který nehodu zavinil, se nezlobí. „Alex byl pod horizontem kopce, a tak ho vidět nemohl. Nejsem znalec, abych uměla posoudit, nakolik se dalo srážce zabránit. To už nechám na odbornících. Nechovám k němu žádnou nenávist. Nikdo přece nepůjde lyžovat s tím, že by někoho chtěl zabít,“ sdělila zničená Anežka.

Podle ní je to tragédie pro obě rodiny. „Ten kluk si to ponese celý život s námi. Nikdo neví a netuší, co se v něm odehrává. Je snadné někoho nenávidět a obvinit, ale těžší je odpustit,“ doplnila statečná maminka. V Trstíně, odkud Alex pocházel, podobnou tragédii místní nepamatují. „Byl to takový veselý, usměvavý chlapec. Slušný, vždycky pozdravil, je mi líto, co se stalo,“ popsala sousedka.

Obec se s chlapcem rozloučí ve středu

Základní škola, kterou zesnulý hoch navštěvoval, se zahalila do černé a zrušila plánovaný ples. „Z důvodu úmrtí žáka naší školy dnešní ples rušíme a přesouváme na náhradní termín. Truchlící rodině vyslovujeme hlubokou a upřímnou soustrast,“ uvedla škola. Poslední rozloučení s osmiletým Alexem rodina naplánovala na středu.

Na pohřbu Alexovi kamarádi, spolužáci a obyvatelé vesnice vypustí i barevné balonky. „Dětičky vypustí balony a také tam bude hasičské auto. Chci, aby to měl v takovém duchu, jak to měl on nejraději,“ uzavřela maminka zesnulého hocha.