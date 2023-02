Zlodějka (41) chtěla ukrást vibrační brusku: Na ochranku několikrát vytáhla nůž!

K činu došlo začátkem února. Podezřelá žena si kolem poledne z obchodu chtěla odnést vibrační brusku a několik vakuových pytlů. Šlo o „nákup“ za tři tisíce korun. Jenže měla smůlu, všimla si ji ochranka, která s ní krádež chtěla vyřešit.

Video Policisté poslali do vazby 41letou ženu, která nožem ohrožovala několik lidí. - nůž olomouc vazba žena krádež zlodějka Video se připravuje ...

Celá situace se ale výrazně zdramatizovala ve chvíli, kdy 41letá žena ze Zlínska vytáhla nůž! „Žena měla zareagovat odběhnutím směrem do prodejny, kde jej měla spolu s jeho kolegou ohrožovat nožem se slovy, aby ji pustili. Krátce nato si měla nůž uschovat do kapsy a dát se na útěk,“ popsala mluvčí policie Petra Vaňharová.

Úprk se ji ale nezdařil, a nakonec i s ochrankou skončila v zázemí prodejny. Odtud nakonec utekla, ale bez kradených věcí. O ukradení jiných věcí se zas pokusila v jiném obchodě, za dva tisíce korun chtěla utéct s potravinami.

„S nezaplaceným zbožím se měla vydat přes vstupní dveře ven z prodejny, avšak zde jí do cesty vstoupil pracovník ostrahy. Toho měla udeřit taškou plnou potravin do hlavy a způsobit mu tak drobné zranění. Poté měla i jej, ve snaze o opuštění prodejny, ohrožovat otevřeným kapesním multifunkčním nožem. Její pokus o útěk tentokrát vyšel vniveč, ostraha ji dokázala zpacifikovat a do příjezdu policie zadržet,“ dodala Vaňharová.

Zadržená se následně podrobila testu na drogy, který byl pozitivní. Během výslechu se pak kriminalistům ke všemu doznala, v minulosti už byla trestaná. Následně byla obviněna z vydírání a výtržnictví, na verdikt soudu si počká ve vazbě. Hrozí jí až osm let vězení.