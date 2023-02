Pátrání po Terézii (18) pokračuje: Policie prohledává břehy Dunaje a zkoumá kamerové záznamy!

Již třetím dnem se nikomu neozvala Terézie Macalíková (18), která zmizela po hádce s přítelem Nasimem, za kterým přijela na víkend do Bratislavy. Naposledy byla spatřena v centru města na Starém mostě před osmou večer. Na tom se po dívce našla bunda a mobilní telefon.

Celé Slovensko se strachuje o osud osmnáctileté žákyně střední umělecké školy Terézie Macalíkové. Rodačka z Topolčan se o víkendu vydala do Bratislavy za svým přítelem Nasimem. V sobotu večer mělo dojít mezi partnery k hádce a dívka se odešla projít. Od té doby jako by se po ní slehla zem.

„Neodepisovala ani nezvedala telefon. Následně mi napsala, že se nachází na Starém mostě,“ popsal sobotní události přítel zmizelé. Když však na Starý most v centru města přišel, našel jen dívčin kabát, ve kterém byl telefon a peněženka s doklady.

Mladé Slovenky si všimla jedna svědkyně, když přecházela most. Terézia prý telefonovala na chodníku pod mostem a plakala. „Podle času telefonování a začátku telefonátu to mohlo být přibližně ve 20:05,“ upřesnil pro Nový Čas Nasim. On se s dívkou spojil jen pár minut předtím a neví, s kým mohla jeho partnerka po osmé mluvit.

„Podal jsem policii další rozsáhlou výpověď, uvedl jsem jim všechny časy, zprávy a nové informace, které se nám podařilo zjistit,“ sdělil v úterý pro TV Markíza dívčin přítel. U něj doma také kriminalisté zajistili osobní věci teenagerky pro případ, že bude potřeba udělat testy DNA.

Rodina, dobrovolníci a policie po ní pátrají již několik dní. „Člen poříční policie pátral spolu s námi již od 29. 1. 2023 v době jeho osobního volna a společně jsme koordinovali kroky pátrání v okolí řeky Dunaj. Dnes se prohledávaly břehy u řeky, od Starého mostu až po Rovinku,“ informoval na sociálních sítích slovenský záchranný systém.

Policie by měla mít k dispozici i kamerové záznamy z městské hromadné dopravy, na kterých doufá, že dívku spatří. Pohřešovaná má ve tváři výrazné pihy a jemný předkus. Je vysoká přibližně 160 cm, má štíhlou postavu a zrzavé vlasy. Naposledy na sobě měla oblečené černé tepláky, černou mikinu bez potisku a bílé sněhule s kožešinou.