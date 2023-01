Uvolněná klika uvěznila ženu v koupelně: Zůstala tam čtyři dny!

Čtyři dny v koupelně prožila nedávno jistá žena ze Singapuru, která zůstala v malé místnosti bez oken uvězněná, když jí ze dveří upadla klika. V bytě žila sama a mobil u sebe neměla, tudíž jí nikdo ihned nepřišel na pomoc. Nakonec ji vysvobodila policie, kterou upozornil znepokojený příbuzný, napsal dnes list The Straits Times.

Incident se stal už na konci listopadu, singapurská policie o něm nicméně informovala až tento týden. „Vybavuji si slzy úlevy, které jí tekly, když nám děkovala za to, že jsme ji zachránili,“ řekl o zásahu u 31leté ženy policista Musalli Ibnu.

Hlavní aktérka, která chtěla být ve zprávě identifikována jen jako paní Yangová, uvedenému listu popsala, že si už několik dní před osudným momentem všimla, že klika od koupelny je uvolněná, ovšem nepřipisovala tomu větší význam. Nakonec klika upadla, když za sebou zavírala dveře po cestě do sprchy. To, že dveře už nepůjdou otevřít, si prý Yangová uvědomila, až když se dosprchovala.

Žena pak spoléhala na to, že jí pomohou rodiče, s nimiž prý neustále komunikuje, čekání se ale poněkud protáhlo. Yangová se během něj neúspěšně pokusila uvolněnou klikou dveře prolomit, také do nich pravidelně bušila v naději, že si hluku všimne někdo ze sousedů. To se ale nestalo, a žena tak prožila několik nocí vsedě na záchodové míse.

Nakonec její rodina přece jen zasáhla. Blíže nespecifikovaný příbuzný měl o Yangovou obavy, neboť se s ní nemohl spojit, a obrátil se na policii. Dvojice strážníků pak při rozhovorech se sousedy uslyšela z bytu uvězněné ženy podezřelý zvuk, vlámala se dovnitř a čtyřdenní utrpení ukončila. Yangová vyvázla bez vážnějších následků.