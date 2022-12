Žena uvázala psa k zábradlí a chtěla skočit z mostu: Policisté jí to rozmluvili

Tříčlenná hlídka policistů přemluvila ženu, aby neskákala z mostu do řeky. (Autor: Policie ČR)

Uvázala psa k zábradlí, stoupla si na kraj mostu a chtěla skočit z mostu do vody. Ženě z Karlových Varů zachránili život tři policisté, když ji přemluvili, aby neskákala. Dotyčná následně skončila v nemocnici.

Na Nábřeží Jana Palacha v Karlových Varech vyjížděla v úterý po poledni tříčlenná hlídka policistů. Policisté dostali informaci o tom, že za zábradlím stojí žena, která chce asi skočit do řeky. Policisté Matouš Vrbka, Vladislav Klimeš a Luboš Klouda dorazili na místo jako první.

Uviděli ženu, jak stojí za zábradlím a drží se jen jednou rukou. „Okamžitě jsme s ní navázali slovní kontakt. Povídali jsme si s ní a po chvíli se nám svěřila, že má osobní problémy a je rozhodnuta skončit se životem,“ uvedl policista Matouš.

Žena měla u mostu uvázaného psa, rozmlouvání skoku z mostu do vody trvalo několik minut. „Opakovali jsme jí hlavně to, že všechno se dá vyřešit. A že žádné problémy nejsou tak vážné, aby si člověk kvůli tomu ublížil a přišel o to nejcennější, o život,“ dodal Vladislav Klimeš.

Nakonec se jim ji podařilo přesvědčit. Pak ženě pomohli přelézt přes zábradlí. „Jsme samozřejmě rádi, že to nakonec takhle dopadlo a nic se jí nestalo,“ uzavřeltřetí policista Luboš. Ženu následně převezla do nemocnice záchranná služba, o pejska se postarali strážníci.