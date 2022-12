Skupinka s dítětem (8) bloudila kolem Lysé hory: Podchlazené je vypátrala Horská služba

Na Boží hod se čtveřice turistů společně s osmiletým dítětem vydala na dopolední výpravu na Lysou horu do Beskyd. Na kopec se jim podařilo vyjít bez větších problémů. Cestou zpět pak ale začalo drama, se kterým nikdo z nich nepočítal.

Začalo to odpoledne při sestupu do Ostravice. Skupinka ale vybrala špatnou trasu, toho si všimli pozdě, navíc už byli vyčerpaní. Do toho se začalo stmívat. Nesprávná cesta je dovedla až do Malenovického kotle, který je v současné době těžce přístupný. Jako by tomu osud nechtěl, jedna členka skupiny si navíc natrhla vaz v koleni.

Následně se obrátili s prosbou o pomoc na Horskou službu, která jim do akce vyslala pět záchranářů. „V okolí Malenovického kotle je velmi těžko dostupný terén. Byli jsme proto připraveni i na variantu pěšího pátrání s plnou záchranářskou výbavou,“ komentoval akci zasahující záchranář Jaroslav Pavlica z Horské služby Beskydy. Pátrání se zkomplikovalo i kvůli tomu, že měla skupinka vybité telefony, které tak nebylo možné lokalizovat.

Pomohla jim ale domluva, skupině poradili, aby se vraceli zpět ve svých stopách. Záchranáři naopak jezdili s auty a zapnutými majáky, čímž je k sobě chtěli nasměrovat. Nakonec se je podařilo vypátrat. „Všichni ze skupiny, zejména 8letý člen výpravy, byli vyčerpaní a podchlazení. Zajistili jsme jejich tepelný komfort, ošetřili zraněné koleno a transportovali všechny terénními vozidly do Ostravice. Musíme je ale pochválit za dobrou spolupráci a koordinaci. Tohle se prostě na horách stát může. Zároveň ale turisté nepodlehli panice, zachovali chladnou hlavu a postupovali v souladu s pokyny záchranářů,“ dodává záchranář Pavlica. Akci ukončili asi půl hodiny před půlnocí.