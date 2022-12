René (21) na Liberecku ubodal otce (†39)! Soud ho poslal za mříže na 10 let

V květnu letošního roku došlo v Jablonci nad Nisou k rodinné tragédii. Tehdy teprve dvacetiletý René Ž. po hádce vytáhl nůž na svého vlastního otce, rozběhl se a vrazil rodiči nástroj přímo do hrudníku. K vraždě se přiznal a sdělil, že vztahy u nich v rodině nebyly z těch nejlepších. Krajský soud v Liberci mu za vraždu otce udělil desetiletý trest. Rozsudek zatím není pravomocný.

Tehdy dvacetiletý René Ž. se v noci z 10. na 11. května letošního roku na ulici Liberecká v Jablonci nad Nisou pohádal s vlastním devětatřicetiletým otcem, se kterým měl dlouhodobé neshody. Otec měl syna údajně v hádce chytit pod krkem. To si mladík nechtěl nechat líbit, a jelikož byl ozbrojen nožem, rozběhl se po chvíli proti otci a zarazil mu zbraň do hrudníku.

Mladík se snažil bezprostředně po činu otci pomoc. Přivolal záchrannou službu a za navigace operátorky se snažil zastavit krvácení. Devětatřicetiletý muž nakonec svým zraněním po převozu do nemocnice podlehl. „Smrti nebylo možné žádným způsobem zabránit,“ potvrdil skutečnost soudce Richard Skýba.

Mladík byl již několikrát trestán

Jak syn, tak i otec, měli podle obžaloby několikrát do týdne užívat drogy, konkrétně pervitin. Omamné látky zřejmě byly i důvodem jejich častých sporů. Ve čtvrtek se podle webu Novinky.cz obžalovaný u soudu k činu doznal. „Lituju toho, jednal jsem bezmozkově. Měl jsem v sobě nervy, nejednal jsem jako člověk, ale jako zvíře,“ uvedl René Ž, kterého vězeňská služba přivedla v poutech z vazby, kde strávil poslední půl rok.

S přihlédnutím na věk obžalovaného, doznání a rodinné zázemí navrhla státní zástupkyně Iva Plšková souhrnný trest odnětí svobody na 10 let, což je dolní hranice trestní sazby. Do souhrnného trestu se zahrnují i incidenty, kterých se René Ž. dopustil ještě před vraždou otce. V minulosti byl mladík třikrát trestán, a to za krádež, výtržnictví, poškození cizí věci a ublížení na zdraví.

Obžalovaný se může odvolat

Obhajoba žádala ještě menší trest, k tomu ale soudce Skýba nepřistoupil. Podle něj je souhrnný trest nízký a jakékoliv další zmírnění by už bylo extrémní a neodpovídající skutečnosti.

Rozsudek zatím není pravomocný.