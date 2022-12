Ochranářka Lenka (†34) náhle zemřela: Život zasvětila Tatrám!

Pracovníci Sdružení cestovního ruchu Vysoké Tatry byli počátkem tohoto týdne hluboce zarmouceni, když se dozvěděli o smrti výkonné ředitelky organizace Lenky R., která pro sdružení pracovala čtyři roky. „Její práce byla vášnivá, zodpovědná a důkladná. Vždy se snažila najít pro Tatry to nejlepší řešení,“ napsali na sociálních sítích pracovníci. Podle nich byla usměvavá Slovenka velmi srdečná, pokorná a každému se snažila pomoci.

Měla v břiše nádor

Lenčina nečekaná smrt zasáhla doslova celé Tatry. „Odešel člověk, který Tatry upřímně miloval. Neustále bojovala za to, aby byly uskutečněny inovativní nápady a hledala vždy nějaké řešení,“ uvedl tým oblastní organizace cestovního ruchu.

Video Pět nejčastějších nemocí, na které Češi umírají - Videohub Video se připravuje ...

Všichni byli z nenadálé smrti aktivní sportovkyně šokováni. Podle slovenského deníku Jeden deň Plus se Lenka před pár dny se vrátila z turistické výpravy, kde byla společně s manželem. Po příjezdu si začala stěžovat na bolesti břicha, ale lékaři netušili, co by to mohlo být. „Objednali ji na operaci v Martině a když ji otevřeli, tak zjistili, že má v břišní dutině nezhoubný nádor,“ šokoval blízký zdroj zesnulé.

Do nemocnice už nedošla

Nezhoubný nádor byl ženě odoperován a za pár dní měla jít Lenka na vyndání stehů. „V pátek jí měli vyndat stehy, necítila se prý ale dobře, tak si řekla, že to nechá na pondělí. Ten den bohužel zemřela,“ doplnil pro médium zdroj. Důvodem předčasné smrti byla zřejmě náhlá krevní embolie. Poslední rozloučení s Lenkou má proběhnout ve čtvrtek v Popradě.