Rok zalitý krví: Rodinné vraždy mají na svědomí 21 mrtvých, nejčastěji se střílelo

Vražda z Kostelce na Hané nedaleko Prostějova vejde bezpochyby do historie kriminalistiky. Případ, který šokoval nejen veřejnost, ale hlavně i otrlé kriminalisty, je zaplněn brutalitou. 29letý mladík dlouho dopředu plánoval vraždu svých nejbližších.

Pečlivě se na tento čin připravil, opatřil si dva lovecké nože a podle vypozorovaného harmonogramu svých příbuzných si naplánoval vraždění. 29. dubna nejprve čekal, až otec odejde do práce a nejmladší sestra do školy. Když druhá sestra odešla vyvenčit psa, zaútočit na bratra Víta (†23). Tomu zasadil více jak 40 bodných ran, útok byl podle kriminalistů veden s obrovskou zuřivostí a zběsilostí. Mířil hlavně na krk.

Když se jednadvacetiletá sestra Aneta vrátila domů, zaútočil i na ní. Tělo ubodané dívky následně odtáhl do kuchyně, ukryl za kuchyňskou linku a vytřel krev. Poté vyčkával, až se vrátí domů otec. Čekání si krátil broušením svých nožů. Jediný, koho ušetřil, byla jeho sedmnáctiletá sestra. Tu zavřel na záchodě, neplánoval ji zabít. Na vysvobození čekala asi dvě a půl hodiny.

Následně zaútočil na svého otce Jiřího, a to hned na prahu dveří. Bezvládné tělo před domem nalezl čtrnáctiletý chlapec, který se pokusil muži poskytnout pomoc a zavolal záchranku a policii. Pachatel mezitím vešel zpět do domu, zamkl a šel do pokoje, kde čekal na policii.

K činu se mladík přiznal, jako motiv uvedl, že je chtěl potrestat za špatné chování vůči němu. Uvedl, že šlo „o sto a jednu maličkost.“ Muži hrozí výjimečný trest vězení.