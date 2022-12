Podivná úmrtí kryptoměnových miliardářů: Smrt ve spánku, paranoia a infarkt!

Mellon se narodil do finančnické rodiny. Jeho otec Thomas Mellon založil banku Mellon Bank a rodinu opustil, když Matthew oslavil páté narozeniny. V roce 1983 Thomas Mellon zemřel. Spáchal sebevraždu. Stejně jako jeho otec i Matthew trpěl bipolární poruchou a údajně byl závislý na drogách. Právě v dubnu v roce 2018 odjel do Cancúnu v Mexiku, kde měl navštívit kliniku Clear Sky Recovery pro léčbu drogově závislých. Zemřel ale v hotelovém pokoji ještě před svým příjezdem na kliniku. Příčinou smrti byl infarkt.

„Lidé si šeptají, že ho zavraždili kvůli kryptoměně,“ uvedl po jeho smrti jeden z jeho blízkých přátel. Magazín Forbes uvedl, že hodnota jmění dosahovala až miliardu dolarů (více než 23 miliard Kč) a to díky jeho investicím do kryptoměn. Nicméně jeho peníze záhadně zmizely a nikdo netuší, kde mohou být. Jeden z jeho přátel uvedl pro NZ Herald, že jsou ukryty na desítkách účtů a přístupové kódy k nim ukryl Mellon v bankovních trezorech po celých Spojených státech. Jeho nejbližší poradce Jesse řekl, že jeho šéf byl paranoidní. „Měl strach, že mu lidé chtějí ublížit a vzít mu peníze.“ Slova jeho poradce potvrdila i blízká přítelkyně Victoria Herveyová.

Rodina prý nevěřila, že by mohl v kryptoměnách uspět. Ovšem on vzal své peníze ze svěřeneckého fondu, investoval je a vyplatilo se mu to. „Matthew byl ale tak paranoidní, že skrýval kryptoměnu pod falešnými jmény. Měl hrůzu z hackerů,“ řekla Victoria s tím, že se jí svěřil, že jsou kódy uloženy v nano-paměťových kartách v bankách po celé Americe. „Otázkou je, zda je někdo někdy najde?“