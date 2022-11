Mário (18) z Chodova, který zapálil obchod: Bojí se o těhotnou přítelkyni!

Hasiči vyjížděli k masivnímu požáru v Chodově na Sokolsku v neděli v noci. Plameny tam zachvátily supermarket Penny. K činu se později přiznal osmnáctiletý mladík, který uvedl, že k požáru došlo nešťastnou náhodou.

Mário promluvil pro Chebský deník a v rozhovoru řekl, že osudný večer byli s přítelkyní na návštěvě u jejích rodičů. Mladík se šel projít a všiml si, že mu dochází baterie v mobilu. Měl u sebe nabíječku a tak si chtěl telefon nabít právě v supermarketu, kolem něhož procházel. „Napadlo mě dobít si telefon, který mi ale spadl mezi košíky a zůstal v jednom z nich. Jediné, co jsem měl v kapse, byl zapalovač. S ním jsem se chtěl dostat do košíku pro uvězněný mobil. Když to začalo hořet, snažil jsem se to uhasit mikinou, ale nešlo to. Oheň začal hořet uvnitř košíku a tam jsem se nedostal,“ uvedl v rozhovoru s tím, že ho zachvátila panika.

Zastavoval proto auta, jelikož neměl jak zavolat hasiče. „Zvonil jsem na zvonky. Z vyššího patra vykoukl nějaký pán a ten zřejmě hasiče zavolal. Za jak dlouho přijeli, nedokážu odhadnout, byl to hrozný stres. Když přijeli, šel jsem domů,“ dodal Mário s tím, že to nebyl úmysl. Nyní se prý bojí, co bude dál.

Se svou přítelkyní čeká rodinu – žena už je v šestém měsíci těhotenství. Čekají spolu holčičku a Mário se bojí, že bude muset nastoupit do vězení a nebude se o ně mít jak postarat. „Šrotuje mi to v hlavě nonstop každý den. Je to těžké na psychiku,“ uzavřel s tím, že jeho jednání nebylo rozhodně úmyslné ani pod vlivem alkoholu či drog.