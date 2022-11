Matka z Neratovic po porodu miminko udusila a nacpala do květináče: Soud ji poslal do vězení na 19 let

Šestatřicetiletá žena z Neratovic na Mělnicku minulý rok těsně před Vánoci porodila doma ve sklepní kóji dítě. Zdravého chlapečka měla následně udusit a nacpat do květináče. O dva dny později sama přinesla mrtvolku na policejní služebnu. Vrchní soud v Praze jí nyní poslal do vězení na 19 let, žena se proti rozsudku na místě odvolala.