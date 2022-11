Rybáře vyděsil obří žralok: Skočil jim přímo do lodi!

Skupinu novozélandských rybářů, kteří se o víkendu vydali lovit u pobřeží Severního ostrova, vyděsil dva a půl metru dlouhý žralok mako, který jim skočil do lodi. Informoval o tom zpravodajský server New Zealand Herald.

Rybářům se podařilo natočit krátké video, na němž je vidět žralok, který se zuřivě zmítá na přídi lodi, zatímco rybáři křičí za oknem kabiny. V jednu chvíli žralok udeřil ocasem do okna a hrozilo, že ho rozbije.

"Byli jsme zatraceně vyděšení," řekl majitel lodi Ryan Churches listu New Zealand Herald. Zatímco sledovali, jak se žralok snaží dostat zpátky do vody, největší strach podle jeho slov měli z toho, aby mu nakonec nemuseli jít na pomoc. Žralokovi se ale naštěstí podařilo vrátit se do moře vlastními silami.

Žraloci mako jsou pokládáni za agresivní predátory, o kterých je známo, že při lovu vyskakují z vody do extrémní výšky. Mohou dorůst délky přes tři a půl metru a váhy až 550 kilogramů.

