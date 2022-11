Kruté zklamání Terezy H.: Zhroutil se jí největší sen!

Na začátku července slibovala svým fanouškům Tereza H. (26), že se mohou těšit na knížku mapující její cestu na svobodu z pákistánské věznice, kde strávila několik let. „Přemýšlela jsem a přemýšlela a konečně se rozhodla. Knížka bude. Denně mi píše mnoho lidí a ptají se, jestli a kdy bude kniha. A já si říkám, proč ne? Mám tolik příběhů, historek, vtípků, že by byla škoda, abych to nezpracovala,“ napsala v minulosti na sociálních sítích Tereza.

V knize chtěla fanouškům zodpovědět to, jak to s jejím vězněním skutečně bylo a co všechno prožila u soudů. V létě blondýnka slibovala, že do Vánoc by kniha měla být, aby ji někdo mohl najít pod stromečkem. Před pár dny však razantně otočila. „Vím, že tady mám pár lidí, kteří čekali na knihu. Ale bohužel. Když jsem knihu slibovala, nenapadlo mě, že to bude tak těžké a komplikované,“ začala s vyprávěním Tereza.

Příběh prý není zajímavý

Dle jejích slov začala už na jaře spolupracovat s novinářem, který jí prý ale po několika měsících sdělil, že její příběh není natolik zajímavý, aby vydal na knihu.Tereza ale zřejmě svou snahu nechtěla ani přes počáteční neúspěch vzdát, spojila se tedy s jiným žurnalistou, který by jí s psaním pomohl. „Poté jsem měla dalšího žurnalistu, který ale nemohl sehnat někoho, kdo by knihu financoval. Teď jsem měla štěstí na člověka, se kterým by to asi i vyšlo, ale podmínek na mě bylo asi až moc,“ svěřila se na sociálních sítích.

Po několika měsících Tereza dospěla do bodu, kdy si vlastně vydáním publikace není jistá. „S odstupem času zjišťuji, že je pár věcí, událostí a vzpomínek, které nechci a nemůžu sdílet s okolním světem. Jsou to bolestivé věci, které si vezmu s sebou do hrobu,“ rozhodla se.

Fanoušci radí zkusit podcast

Druhým dechem ale dodává, že své věrné sledující nechce o vše, na co se těšili, připravit. Namísto papírové knihy začne Tereza vytvářet videa. „Dostala jsem tip na stránku, kde bych vkládala videa, a tak mě napadlo z toho udělat takovou „online knihu”. Bude to Zpověď Terezy Hlůškové, a kdo bude chtít, je vítán,“ navnadila své fanoušky.

O tom, jakou její výstupy a videa budou mít podobu, se můžou zatím zájemci jen dohadovat. Mnozí Terezu v jejím rozhodnutí podporují, a jiní dokonce radí, co by měla udělat. „A co oslovit někoho z Netflixu? Teď je tam dost podobný příběh, ale ten tvůj by stál za to zhlédnout,“ napsal jeden z nich. „Škoda, že nebude. Já bych si ráda poslechla třeba podcast,“ navrhla další fanynka.