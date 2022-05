U soudu stanul muž, který pod předloňským Okamurovým článkem napsal komentář: „9 mm a je to.“ Podle státního zástupce Roberta Merkuna tím fakticky vyzýval k vraždě, čímž měl spáchat přečin podněcování k trestnému činu.

Soudce ale tento výklad žalobce smetl ze stolu a navíc ho okořenil vlastním komentářem. „Za úchylného lze považovat zpravidla toho, kdo má potřebu se na sociálních sítích ventilovat. Za ještě úchylnějšího lze považovat zpravidla toho, kdo má potřebu na takové ventilování reagovat. A obdobně je na tom zpravidla i ten, kdo z takového ventilování a z reakcí na ně vyvozuje trestněprávní důsledky,“ citoval server novinky.cz.

Jde o míru

Soudce ve vysvětlení rozsudku dále uvedl: „Návštěvník sociálních sítí si pod údajem 9 mm může představit jeho základní význam, a to konkrétní délkovou míru. Znalec zbraní pak může tento údaj považovat i za velikost ráže pistole, přičemž střelnou zbraň takové ráže lze použít nejen k útoku, ale též na svoji obranu – beztrestně v případě nutné obrany.“

Podle soudce totiž není ani vyloučen výklad tohoto komentáře ve smyslu, že kdyby měl napadený u sebe zbraň, tak se mohl útoku Syřana adekvátně bránit.

Pod dodatkem k příspěvku "a je to" si podle Patzenhauera může kdokoliv buď představit cokoliv, včetně nápěvku lidové písně z pohádky Pyšná princezna „už je to uděláno, už je to hotovo“, nebo si také nepředstavit vůbec nic.

Bezdůvodné napadení

Okamura v článku odkazoval na případ prodavače kebabu z Plzni Mohamada Ramadana (27), který dostal za bezdůvodný útok na muže a jeho manželku 14 měsíců vězení s podmíněným odkladem na dva roky.

„Muslimským migrantům z arabských zemí u nás pěkně narůstá hřebínek. Takový migrant nemá dostat jen podmínku, ale má být okamžitě vyhoštěn. Rozsudek znamená, že si tady bude dál vesele prodávat kebab,“ napsal Okamura na sociální sítě. Státní zástupce nepodal proti usnesení stížnost, čímž nabylo právní moci.

