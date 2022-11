Italská Marmolada, francouzské Alpy nebo rakouský Grossglockner: 139 mrtvých Čechů v zahraničí za jedinou sezonu!

Ilustračná foto | Blesk:Jiří Nováček

V letošní letní turistické sezoně zahynulo podle ČTK v zahraničí 139 Čechů, což je dosud nejvyšší počet. Narostl i počet obětí trestných činů v cizině na občanech České republiky.

Těch se stalo 330. Podle Ministerstva zahraničních věcí muselo být také za rok 2022 v zahraničí hospitalizováno 90 Čechů.

Nejnavštěvovanější zemí bylo tradičně Chorvatsko, kam zamířilo téměř 900 tisíc Čechů. „Kromě tradičně oblíbených destinací jako Španělsko, Itálie, Egypt, Turecko nebo Bulharsko v posledních letech roste zájem také o Polsko, které láká kromě dovolených také na nákupy,“ doplnilo Ministerstvo zahraničních věcí.

Bezesporu nejtragičtějším rokem byl rok 2007, kdy se celkový počet obětí vyšplhal na 497. Podle experta se to děje částečně i kvůli tomu, že mnozí z Čechů nehledí na nástrahy zážitkových pobytů, které jsou v posledních letech oblíbenější než ty odpočinkové. „Nejsou si mnohdy vědomi rizik a nejsou trénovaní na to, do čeho se pouštějí,“ řekl v minulosti pro Blesk místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež.